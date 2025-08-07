Việt Nam nên chuyển sang múi giờ GMT+8 để tiết kiệm điện?

Vị trí địa lý Singapore và Thái Lan nằm về hướng Tây so với Việt Nam, liệu họ có sử dụng 'tối ưu ánh sáng ban ngày' hơn chúng ta?

Nhân đọc bài Vì sao ở xa xích đạo nhưng 'nắng nóng Sài Gòn chưa là gì so với Hà Nội', tôi nhớ trước đây trong quán cà phê, tôi từng nghe bàn bên tranh luận chúng ta có nên dùng giờ GMT+8 để tiết kiệm điện không?

Họ lý luận là lấy múi giờ GMT+7 theo quy ước (có Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan), từ Đông sang Tây, mặt trời "đến" Việt Nam trước rồi mới đến Thái Lan. Vì vậy, cùng là 6h sáng, nhưng mặt trời ở VN "cao" hơn so với ở Thái Lan?

Vì vậy, nếu chuyển sang dùng GMT+8 thì kinh tế đêm sẽ phát triển và tiết kiệm điện (buổi tối hơn) vì sau khi mọi người tan làm thì thời gian ánh sáng mặt trời ban ngày lâu hơn, người dân sẽ đi chơi, đi mua sắm... nếu về nhà thì cũng chưa phải bật đèn điện...

Về ý kiến này, tôi có cảm giác tương tự, nhiều lúc ra đường sớm, tôi thấy mới 5 rưỡi sáng là mặt trời đã mọc. Trong khi đó, 7h tối đã có cảm giác rất tối rồi.

Tìm hiểu thêm thì tôi thấy vị trí địa lý Philipines và Singapore không nằm trong múi giờ quy ước GMT+8 nhưng họ vẫn chọn múi giờ này làm múi giờ chính thức.

Vậy, múi giờ theo quy ước và múi giờ thực tế có ảnh hưởng đến yếu tố phát triển kinh tế đêm và tối ưu ánh sáng ban ngày hay không?

KT