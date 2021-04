'Máy giặt Samsung AI đứng số một thế giới'

17h20

Loạt cải tiến trên các dòng TV Lifestyle của Samsung

Bà Nguyễn Huyền My đồng thời thiệu The Premiere - máy chiếu 4K ba tia laser, giúp đem trải nghiệm rạp chiếu phim về nhà. Máy chiếu có đầy đủ tính năng và nội dung thông minh. Công nghệ ba tia laser siêu ngắn cho phép The Premiere đặt gần với bề mặt hiển thị hơn, giúp tiết kiệm không gian trải nghiệm. Bên trong sản phẩm còn được tích hợp hệ thống loa 40W cho âm thanh sống động và tràn ngập không gian.

Bà Nguyễn Huyền My - Giám đốc Chiến lược Sản phẩm và Marketing Samsung. Ảnh: Quỳnh Trần.



The Frame 2021 bổ sung nhiều khả năng tuỳ chỉnh hơn với thiết kế mỏng hơn đến 46% so với phiên bản trước, giúp chiếc TV giống với một khung tranh. Khung viền của The Frame 2021 được bổ sung thêm tuỳ chọn kiểu khung viền và màu mới: viền hiện đại (trắng, gỗ, nâu) và viền vát cạnh (trắng, đỏ gạch). Đây là sản phẩm bán chạy nhất trong các dòng TV Lifestyle.

Tiếp theo là The Serif - TV duy nhất có chân đến sẵn trong thùng, sở hữu nhiều công nghệ độc đáo như QLED, NFC... Thiết bị là lựa chọn cho người yêu thích công nghệ lẫn thiết kế.

Ngoài ra, The Sero là TV xoay linh hoạt đầu tiên của Samsung. The Sero là TV có khả năng xoay linh hoạt giữa chế độ ngang và dọc theo nội dung được hiển thị trên điện thoại. Sero phù hợp với người dùng thường xuyên dành nhiều thời gian trên thiết bị di động. Màn hình khi xoay dọc của The Sero sẽ giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm di động thú vị hơn với màn hình lớn hơn.

Với những tính năng độc đáo, các thiết bị là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp. Đơn cử, The Sero trở thành menu trong nhà hàng vì chức năng xoay ngang dọc. The Terrace được doanh nghiệp dùng để chiếu quảng cáo ngoài trời. The Frame dùng để trưng bày trong nhà hàng.

Đơn vị cũng có các thiết bị như Flip, The Premier cho doanh nghiệp có nhu cầu làm phòng họp tối tân. Máy lạnh cho nhà ở và chung cư cao cấp.