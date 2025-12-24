Máy đo 3P một năm đồng hành người bệnh tiểu đường

Máy đo đường huyết liên tục 3P - giúp cập nhật chỉ số đường huyết 3 phút mỗi lần - liên tục bổ sung các tính năng mới để tạo trải nghiệm thuận lợi cho người dùng.

Trong bối cảnh số bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam ngày càng gia tăng, máy đo đường huyết liên tục do 3P do đơn vị công nghệ y tế của FPT phát triển ra mắt thị trường từ cuối năm 2024. Sản phẩm gồm ba bộ phận: cảm biến, bộ truyền dữ liệu và ứng dụng FPT MediCare - cho phép người dùng theo dõi chỉ số glucose theo thời gian thực (real-time), giám sát đường huyết 24/7 trong 14 ngày liên tục mà không cần trích máu đầu ngón tay. Với 3P, việc kiểm soát đường huyết không còn dừng ở những lần đo rời rạc, mà liên tục, chủ động và phù hợp với nhịp sống hằng ngày của người bệnh. FPT lựa chọn hướng đi tập trung vào trải nghiệm thực tế của người dùng, liên tục nâng cấp sản phẩm dựa trên nhu cầu và phản hồi trong quá trình sử dụng.

Bắt đầu từ nhu cầu theo dõi đường huyết chính xác và liên tục

Với nhiều người bệnh, việc phải chích máu nhiều lần mỗi ngày gây bất tiện, khiến quá trình theo dõi đường huyết trở nên gián đoạn. Máy đo đường huyết liên tục 3P cho phép theo dõi chỉ số glucose theo thời gian thực, không cần chích máu, giúp người dùng nắm bắt được xu hướng biến động thay vì chỉ những con số đơn lẻ.

Trong quá trình sử dụng, nhiều người cho biết việc nhìn thấy biểu đồ đường huyết liên tục giúp họ hiểu rõ hơn tác động của ăn uống, vận động và dùng thuốc đến sức khỏe, từ đó chủ động điều chỉnh lối sống một cách khoa học hơn.

Người dùng sử dụng máy đo đường huyết liên tục 3P để theo dõi và kiểm soát đường huyết ổn định. Ảnh: FPT

Phát triển đa dạng tính năng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng

Với nhiều người bệnh tiểu đường, ban đêm luôn là thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro do tình trạng hạ đường huyết khó nhận biết khi đang ngủ. Từ thực tế đó, FPT đã chú trọng hoàn thiện tính năng cảnh báo tăng hạ đường huyết trên ứng dụng. Hệ thống theo dõi liên tục và gửi thông báo kịp thời khi chỉ số glucose nằm ngoài ngưỡng mục tiêu, giúp người bệnh và người thân sớm nhận biết dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời.

Theo chia sẻ từ nhiều người dùng, việc nhận được cảnh báo khi hạ đường huyết ngay trong đêm giúp họ "ngủ yên tâm hơn", không còn cảm giác thấp thỏm hay phải thức giấc nhiều lần để kiểm tra đường huyết như trước. Nhiều gia đình cũng cho biết họ chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe người thân, kịp thời hỗ trợ khi chỉ số glucose có dấu hiệu bất thường.

Tính năng cảnh báo hạ đường huyết trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Ngoài ra, nhiều người bệnh cũng gặp khó khăn trong việc kiểm soát chế độ ăn uống và ghi nhớ lịch dùng thuốc, FPT tiếp tục phát triển các tính năng hỗ trợ quản lý sinh hoạt hàng ngày ngay trên ứng dụng. Tính năng ghi nhận sự kiện cho phép người dùng ghi lại bữa ăn, theo dõi lượng calo và thành phần dinh dưỡng, qua đó hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa thực phẩm và biến động đường huyết sau mỗi bữa ăn. Song song đó, tính năng nhắc lịch dùng thuốc giúp người bệnh duy trì thói quen uống thuốc đúng giờ, đặc biệt hữu ích với người cao tuổi hoặc những người phải sử dụng nhiều loại thuốc trong ngày.

Theo phản hồi từ người dùng, việc tích hợp các công cụ quản lý ăn uống và dùng thuốc ngay trong cùng một ứng dụng giúp họ "đỡ phải nhớ quá nhiều thứ cùng lúc", đồng thời hình thành thói quen theo dõi sức khỏe đều đặn hơn. Nhiều người cho biết họ cảm thấy việc kiểm soát bệnh trở nên rõ ràng và nhẹ nhàng hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cảm giác chủ quan như trước.

Bên cạnh đó, ứng dụng FPT MediCare còn cho phép người bệnh chia sẻ dữ liệu đường huyết trực tiếp với bác sĩ điều trị. Theo các bác sĩ, với cách đo truyền thống (chích máu đầu ngón tay), việc quản lý bệnh nhân ở xa gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin liên tục, các chỉ số đường huyết thường chỉ được ghi nhận rời rạc khi tái khám. Với thiết bị theo dõi liên tục từ máy đo 3P, bác sĩ có thể kịp thời nhận diện những biến động bất thường và chủ động tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp cho bệnh nhân. Điều này không chỉ giúp quá trình điều trị hiệu quả hơn mà còn góp phần cải thiện thể trạng và chất lượng sống của người bệnh tiểu đường. .

Ngoài các tính năng theo dõi và quản lý sức khỏe, FPT cũng từng bước hoàn thiện trải nghiệm người dùng bằng việc tích hợp tính năng mua hàng trực tiếp ngay trên ứng dụng. Người dùng có thể chủ động đặt mua cảm biến đo, phụ kiện hoặc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ với vài thao tác, thay vì phải liên hệ qua nhiều kênh khác nhau như trước.

Tích hợp tính năng mua hàng chính hãng trên ứng dụng FPT MediCare. Ảnh: FPT

Một năm nhìn lại - đặt nền móng cho hành trình dài hạn

Sau một khoảng thời gian triển khai, FPT và máy đo đường huyết liên tục 3P từng bước trở thành "người bạn đồng hành" của nhiều người bệnh tiểu đường. Theo FPT, thành quả này không chỉ là câu chuyện của một sản phẩm công nghệ, mà là quá trình đồng hành, lắng nghe và liên tục hoàn thiện để phù hợp hơn với thực tế chăm sóc sức khỏe người Việt.

Đại diện FPT chia sẻ: "Thời gian tới, FPT tiếp tục cải tiến sản phẩm, phát triển thêm các tính năng mới và nâng cao trải nghiệm người dùng với mục tiêu đồng hành lâu dài cùng người bệnh tiểu đường, giúp họ chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe và an tâm hơn trong cuộc sống hàng ngày".

Diệp Chi