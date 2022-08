Máy bay, tàu xe dịp 2/9 còn chỗ, giá tăng nhẹ

Một ngày trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày (1-4/9), vé máy bay, tàu xe đi các điểm du lịch còn nhiều, giá bằng hoặc tăng nhẹ so với dịp hè.

Chị Thu Mai ở Hà Nội phải sát ngày lễ mới đặt vé máy bay cho gia đình đi nghỉ tại Đà Nẵng dịp 2/9. Chị đặt vé cho cả nhà 4 người đi hôm 31/8, về ngày 3/9, tổng tiền hơn 12 triệu đồng khứ hồi. "Tôi bất ngờ vì giá vé không tăng nhiều. Vào cao điểm hè, nếu đi Đà Nẵng cả nhà mất khoảng 13 triệu đồng", chị nói.

Khảo sát trên các trang bán vé trực tuyến sáng 30/8 cho thấy, vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới các điểm du lịch còn nhiều. Chỉ ngày 4/9, một số chuyến bay chặng Phú Quốc - Hà Nội, Côn Đảo - Hà Nội, Nha Trang - TP HCM gần hết chỗ.

Chặng đông khách nhất là Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines bán 6 triệu đồng khứ hồi ngày 31/8, chiều về 4/9. Vietjet Air bán 5-6,1 triệu đồng cho chuyến khứ hồi cùng ngày. So với cuối tuần mùa hè, giá vé chặng này tương đương.

Chặng Hà Nội - Côn Đảo của Bamboo Airways ngày 31/8 giá vé thấp nhất 2,7 triệu đồng, sang 1/9 là 3,3 triệu, chiều về ngày 4/9 giá 5,8 triệu mỗi lượt, sang ngày 5/9 giảm chỉ còn 1,5 triệu đồng.

Chặng TP HCM - Nha Trang, Vietjet Air bán vé khứ hồi 3,5 triệu đồng cho ngày 31/8-4/9, tăng nhẹ so với dịp cao điểm hè. Trong ngày 4/9, ba chuyến bay về TP HCM đã kín chỗ, còn một chuyến ít chỗ.

Hành khách làm thủ tục bay tại sân bay Nội Bài tháng 6/2022. Ảnh: Ngọc Thành

Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng đã cung ứng hơn 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện tỷ lệ lấp đầy trên các chặng bay nội địa trên 70%, tập trung vào ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ.

Trong đó, đường bay từ Hà Nội, TP HCM đến các điểm du lịch như Huế, Đà Nẵng, Pleiku, Tuy Hòa, Nha Trang với tỷ lệ gần 100%. Các đường bay quốc tế đến Đông Nam Á cũng được nhiều hành khách lựa chọn, tỷ lệ lấp đầy trên 90%.

"Vé duy trì mở bán linh hoạt tùy theo ngày bay, giờ bay và không thay đổi lớn so với dịp hè. So với cao điểm cùng kỳ năm 2019 thì mức giá bình quân hiện nay vẫn thấp hơn", đại diện Vietnam Airlines nói.

Sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ 80.000 lượt khách vào cao điểm dịp 2/9, tăng 20% so với ngày thường. Tuy nhiên, nếu so với cuối tuần dịp hè vừa qua thì sản lượng này thấp hơn khoảng 15%. Các đơn vị vẫn lên phương án chống ùn tắc, mở tối đa máy soi chiếu an ninh trước khung giờ cao điểm và bố trí lực lượng phân làn giao thông các khu vực luồng ra vào nhà ga.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 120.000 lượt hành khách vào cao điểm dịp 2/9, tăng 12% so với ngày thường, dự kiến có 730 chuyến bay mỗi ngày, tương đương dịp cao điểm hè. Hiện sân bay này đã lên phương án điều tiết giao thông trong và trước khu vực nhà ga để giảm ùn tắc.

Dịp Quốc khánh, ngành đường sắt đã tăng nhiều tàu, giá vé giữ nguyên như ngày thường. Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, hiện khách đã mua vé đạt 80-90% công suất chỗ trên tàu, khách mua muộn vẫn còn chỗ. Đơn vị sẽ tiếp tục tăng tàu, nối toa xe nếu nhu cầu khách tăng thêm, như tàu Hà Nội - Lào Cai đã nối thêm toa. Trên tuyến Bắc Nam có thêm đôi tàu SE11/SE12 từ ngày 30/8 đến 6/9, ngoài 5 đôi tàu chạy hàng ngày.

Ở phía Bắc, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội tổ chức chạy thêm tàu Hà Nội - Hải Phòng phục vụ hành khách đi lại trên tuyến này. Các ngày 1-2/9 có thêm các đôi tàu LP2/LP3, LP5/LP6, LP7/LP8 xuất phát và kết thúc tại ga Hà Nội. Ngoài ra còn có thêm đôi tàu LP9/LP10 khởi hành các ngày 27-28/8 và 3-4/9. Hiện vé chặng này đã bán được trên 90% số chỗ, cả trên các tàu tăng cường.

Tuyến Hà Nội - Vinh, các ngày 31/8 và 1-4/9 ngành đường sắt chạy thêm đôi tàu SE35/SE36 xuất phát ga Hà Nội, Vinh. Tuyến Hà Nội - Đồng Hới có thêm đôi tàu QB1, QB2. Tuyến Hà Nội - Lào Cai có thêm tàu SP3 xuất phát từ ga Hà Nội vào các ngày lễ, tàu SP4 từ ga Lào Cai các ngày 3-4/9.

Ở phía nam, các chặng TP HCM đến Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết cũng đều tăng tàu vào dịp lễ.

Dự kiến lượng hành khách đổ về các bến xe Hà Nội tăng khoảng 300% trong dịp 2/9. Đến nay chỉ có hai doanh nghiệp vận tải có tuyến xe đến Thanh Hóa và Thái Bình thông báo tăng giá vé 20-50% so với ngày thường. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội đã chuẩn bị 580 xe khách tăng cường để giải tỏa khách.

Theo đánh giá của công ty, lượng khách trên các bến xe sẽ tăng nhiều trên tất cả tuyến, đặc biệt là tuyến tới điểm du lịch ở vùng núi và biển phía Bắc. Dự báo cao điểm hành khách đi vào chiều ngày 31/8 và ngày 1/9, luồng khách về sẽ tập trung vào ngày 4/9.

Tại bến xe Giáp Bát, ngày cao điểm lượng khách sẽ tăng 300% so với ngày thường, ước đạt 16.000, dự kiến có 900 xe/ngày, tăng khoảng 35% so với ngày thường. Khách tăng tập trung các tuyến từ Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Tại bến xe Mỹ Đình, ngày cao điểm sẽ tăng 300% lượng hành khách so với ngày thường và ước đạt 15.000, dự kiến 880 lượt xe/ngày, tăng khoảng 35% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đi Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái.

Anh Duy