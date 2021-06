Máy bay siêu thanh có thể hoạt động năm 2029

MỹHãng hàng không United Airlines hy vọng có thể chở khách bằng máy bay phản lực siêu thanh vào cuối thập kỷ này.

Máy bay siêu thanh Overture có thể gia nhập đội máy bay của hãng United Airlines. Ảnh: Boom Supersonic.

Công ty mẹ United Airlines Holdings Inc hôm 3/6 cho biết họ đã đặt mua máy bay phản lực chở khách nhỏ do công ty Boom Technology Inc. phát triển nhằm giảm thời gian bay và thu hút nhiều khách hàng cao cấp hơn. United thông báo công ty sẽ mua 15 chiếc máy bay Overture của Boom nếu mẫu máy bay đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn, vận hành và bền vững. Boom cũng tiết lộ họ dự định cất cánh nguyên mẫu cỡ nhỏ cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 và phiên bản cỡ lớn 88 chỗ ngồi sẽ chở khách vào năm 2029.

Boom là một trong số ít những công ty đang nỗ lực phát triển máy bay phản lực thương mại siêu thanh và máy bay chở khách nhỏ trong thập kỷ qua để lấp đầy chỗ trống từ máy bay Concorde đã ngừng hoạt động năm 2003 do chi phí cao và lo ngại về tiếng ồn.

Tuy nhiên, các công ty đang gặp khó khăn do không chắc chắn về nhu cầu thị trường và thách thức trong việc xin cấp phép công nghệ động cơ và vật liệu mới để chế tạo mẫu máy bay êm và tiết kiệm chi phí hơn chiếc Concorde 100 chỗ. Aerion Corp, công ty với vốn đầu tư từ Boeing, tháng trước chia sẻ họ không thể gom đủ tiền để sản xuất máy bay phản lực siêu thanh theo kế hoạch.

Boom từ chối tiết lộ tình trạng tài chính nhưng cho biết hợp đồng bao gồm một khoản tiền ứng trước từ United, cũng như tùy chọn để hãng hàng không Mỹ mua thêm 35 chiếc máy bay với mức giá thỏa thuận trước. Công ty Boom có trụ sở ở Denver, Colorado, ra mắt năm 2014 và thu hút 270 triệu USD từ các nhà đầu tư.

Boom cho biết máy bay phản lực Overture có thể bay ở tốc độ gần 2.100 km/h, nhanh gấp 1,7 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ đó cho phép máy bay giảm thời gian bay giữa London và Newark, New Jersey, trụ sở của United, từ hơn 6 giờ xuống còn 3,5 giờ và rút ngắn hành trình từ San Francisco tới Tokyo từ hơn 10 giờ xuống 6 giờ.

Một số nhà quan sát tỏ ra hoài nghi về thị trường siêu thanh. Richard Aboulafia, tư vấn viên hàng không ở tổ chức Teal Group, cho biết chỉ có vài chặng bay có đủ hành khách cao cấp, vì vậy việc phát triển và sản xuất máy bay phản lực siêu thanh không thỏa đáng.

Chi phí cao và lo ngại về tiếng ồn mà máy bay Concorde tạo ra khiến các hãng hàng không ngừng sử dụng phương tiện trong những chuyến bay hạng sang giữa châu Âu và bờ đông nước Mỹ. Tai nạn chết người năm 2000 và sự sụt giảm hành khách sau vụ tấn công 11/9 dẫn tới máy bay Concorde ngừng hoạt động hoàn toàn.

Giám đốc điều hành Blake Scholl của Boom cho biết công ty đã ứng dụng nhiều tiến bộ công nghệ từ sau thời Concorde như chế tạo các bộ phận bằng sợi carbon siêu nhẹ cũng như sử dụng động cơ êm và hiệu quả hơn. Năm ngoái, Boom thông báo hợp tác với Rolls Royce Holdings PLC để phát triển động cơ đẩy. Động cơ này cho phép máy bay bay nhanh hơn và tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, đồng thời hoạt động êm hơn. Công ty khẳng định mẫu máy bay mới sẽ không ồn hơn máy bay phản lực thông thường ở sân bay bởi tiếng nổ siêu thanh chỉ xuất hiện trên biển.

Theo Boom, máy bay Overture chỉ sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững. Tuy nhiên, nguồn cung cấp nhiên liệu từ thực vật hoặc chất thải còn hạn chế, phương tiện vẫn thải khí và hiện nay có chi phí cao gấp 5 lần máy bay thông thường.

An Khang (Theo WSJ)