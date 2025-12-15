Máy bay quân sự Mỹ bị tố cắt mặt phi cơ chở khách gần Venezuela

Phi công hãng JetBlue nói rằng một máy bay tiếp dầu Mỹ đã cắt mặt, suýt dẫn đến va chạm với họ tại vùng trời gần Venezuela.

"Chúng tôi suýt va chạm trên không. Họ cắt thẳng vào đường bay của chúng tôi, không bật thiết bị phát đáp tín hiệu, thật quá đáng", phi công của hãng JetBlue thông báo với đài kiểm soát không lưu trong bản ghi âm được công bố ngày 14/12.

Sự cố xảy ra ngày 12/12, liên quan đến chuyến bay mang số hiệu 1112 của JetBlue, khởi hành từ Curacao, quốc đảo ở ngoài khơi phía tây bắc Venezuela, tới thành phố New York của Mỹ.

"Một máy bay vừa cắt mặt chúng tôi trong bán kính 8 km, có thể chỉ 3-5 km. Đó là máy bay tiếp dầu của không quân Mỹ. Họ đang bay cùng độ cao với chúng tôi. Chúng tôi phải ngừng tăng độ cao", phi công JetBlue cho hay. Máy bay tiếp dầu Mỹ sau đó dường như tiếp tục hướng đến vùng trời Venezuela.

Vị trí quốc đảo Curacao. Đồ họa: Britanica

Phát ngôn viên JetBlue Derek Dombrowski cho biết hãng đã thông báo về sự việc với các cơ quan liên bang của Mỹ và sẽ tham gia những cuộc điều tra liên quan. Ông nhấn mạnh tổ bay JetBlue được đào tạo để xử lý các tình huống khác nhau và đánh giá cao kíp lái đã nhanh chóng báo cáo thông tin.

Lầu Năm Góc đã chuyển câu hỏi về sự việc cho không quân Mỹ, song quân chủng này chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tháng trước cảnh báo máy bay nước này "thận trọng khi hoạt động ở không phận Venezuela" do tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong khu vực.

Sự việc xảy ra trong lúc quân đội Mỹ tăng cường lực lượng tại khu vực phía nam biển Caribe, điều loạt tiêm kích, máy bay cứu hộ cứu nạn, máy bay tác chiến điện tử và chiến hạm tới đây tham gia chiến dịch chống ma túy.

Máy bay tiếp dầu KC-135 và KC-46 của Mỹ nhiều lần thực hiện nhiệm vụ từ các sân bay trong khu vực. Trong khi đó, tiêm kích F/A-18 và oanh tạc cơ B-52 từng áp sát Venezuela.

Máy bay tiếp dầu KC-135 Mỹ tại căn cứ MacDill, bang Florida ngày 10/6. Ảnh: USAF

Quân đội Mỹ đã điều tới khu vực gần Venezuela nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái và hơn 15.000 binh sĩ.

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela.

Tổng thống Trump ngày 2/12 tuyên bố sẽ ra lệnh tập kích tội phạm ma túy trên bộ, thay vì chỉ nhắm mục tiêu xuồng nghi chở chất cấm trên biển. Ông cũng khẳng định mọi quốc gia vận chuyển ma túy đến Mỹ đều có thể bị tấn công, trong đó có Venezuela.

