Máy bay quân sự Colombia rơi khi cất cánh, 66 người thiệt mạng

Ít nhất 66 người chết và nhiều người bị thương khi một phi cơ quân sự chở 125 binh sĩ cùng phi hành đoàn rơi trong lúc cất cánh ở miền nam Colombia.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez cho biết "tai nạn thảm khốc" xảy ra tại thị trấn Puerto Leguizamo, khu tự quản hẻo lánh thuộc tỉnh Putumayo phía nam đất nước, giáp Peru và Ecuador.

Vận tải cơ Colombia bốc cháy sau khi rơi hôm 23/3. Ảnh: AFP

Khu vực biên giới này những tuần gần đây diễn ra nhiều hoạt động quân sự rầm rộ, khi quân đội Colombia và Ecuador nỗ lực trấn áp các băng đảng buôn ma túy và phiến quân.

Tư lệnh Không quân Carlos Fernando Silva Rueda cho biết trên máy bay có 114 người, chủ yếu là binh sĩ, cùng 11 thành viên phi hành đoàn. Ít nhất 66 người thiệt mạng trong sự cố.

"Các chi tiết về vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ trừ việc máy bay gặp sự cố và rơi cách sân bay khoảng hai km", ông Rueda cho hay, thêm rằng hai máy bay cứu thương với 74 giường bệnh đã được điều đến khu vực để đưa các nạn nhân tới bệnh viện.

Máy bay gặp nạn là chiếc vận tải cơ quân sự C-130 Hercules. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy người dân vây xung quanh phần đuôi máy bay mang số hiệu FAC 1016 bị gãy, khói lửa bốc lên ngùn ngụt trên những ngọn cây.

Các binh sĩ quân đội và người dân vây quanh chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: AFP

"Sân bay khá nhỏ và chúng tôi gặp nhiều khó khăn khi di chuyển các nạn nhân", Thống đốc vùng Putumayo Molina cho biết trong một video đăng trên Facebook.

Người dân cho hay họ nghe thấy tiếng nổ rất lớn. "Tôi cảm tưởng như có một vụ nổ trên không và khi ngước lên, chiếc máy bay đang bay sát ngôi nhà trong khu đất của tôi", Noe Mota, một nông dân địa phương, nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez cho biết vụ tai nạn "là một sự kiện vô cùng đau xót đối với đất nước".

Vị trí thị trấn Puerto Leguizamo. Đồ họa: BBC

Vụ rơi máy bay này là tai nạn thứ hai liên quan đến dòng vận tải cơ C-130 Hercules tại Nam Mỹ trong vòng chưa đầy một tháng.

Hercules là loại máy bay sử dụng 4 động cơ tuabin cánh quạt do Lockheed Martin sản xuất. Nổi tiếng với khả năng hoạt động trên các đường băng dã chiến, dòng máy bay này được quân đội nhiều nước dùng để vận chuyển từ binh sĩ đến xe cơ giới.

Vũ Hoàng (Theo AP, AFP, Reuters)