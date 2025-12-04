Máy bay Nga hạ cánh khẩn vì cháy động cơ trên không

Máy bay thuộc hãng Red Wings Airlines của Nga chở theo 425 người phải đáp khẩn cấp ở Moskva sau khi phát hiện một động cơ bị cháy giữa không trung.

Chuyến bay mang số hiệu RWZ3097 của hãng hàng không Red Wings Airlines tối 3/12 trên hành trình từ thủ đô Moskva, Nga, đến Phuket, Thái Lan, đã phát tín hiệu khẩn cấp và quay trở lại sân bay khoảng một giờ sau khi cất cánh. Chiếc Boeing 777-200 đang chở theo 412 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn.

Một chiếc Boeing 777 của hãng Red Wings Airlines. Ảnh: Moscow Times

Theo truyền thông địa phương, máy bay cất cánh từ sân bay Domodedovo ở thủ đô Nga lúc 21h19, muộn 24 phút so với lịch trình. Chỉ vài phút sau, phi hành đoàn báo cáo động cơ bên trái bốc cháy và quyết định quay lại ngay lập tức. Để giảm trọng lượng khi hạ cánh và giảm thiểu rủi ro, phi cơ đã bay theo vòng tròn qua các quận phía nam của khu vực Moskva như Bronnitsy, Ramenskoye, Voskresensk và Zhukovsky.

Theo dữ liệu từ Flightradar24, máy bay đã xả nhiên liệu trong hơn một giờ. Đội cứu hỏa, xe cứu thương và nhân viên phản ứng khẩn cấp lúc đó đã túc trực tại sân bay Domodedovo. Máy bay hạ cánh thành công mà không có bất kỳ thiệt hại nào về người.

Hồi tháng 7, một máy bay thuộc hãng hàng không S7 Airlines cũng phải quay đầu hạ cánh khẩn tại sân bay ở Siberia sau khi hệ thống điều áp cabin gặp vấn đề. Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau vụ máy bay chở khách An-24 của Angara Airlines gặp nạn trong nỗ lực hạ cánh ở vùng Viễn Đông Nga khiến tất cả 49 người trên phi cơ thiệt mạng.

Vũ Hoàng (Theo Xinhua, TASS, Avia-pro)