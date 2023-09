Máy bay Mỹ quay đầu vì khách bị tiêu chảy

Chuyến bay của hãng Delta tới Tây Ban Nha đã phải quay trở lại nơi xuất phát ở Mỹ sau khi một hành khách bị tiêu chảy.

Chiếc Airbus A350 chở 336 hành khách của Delta Airlines hôm 1/9 khởi hành từ thành phố Atlanta, bang Georgia, tới Barcelona, Tây Ban Nha trong hành trình dự kiến kéo dài 8 giờ. Tuy nhiên, hai tiếng sau khi xuất phát, máy bay đã phải quay trở lại sân bay Atlanta do sự cố "nguy hiểm sinh học".

Tài khoản Xansby Swanson hôm 5/9 chia sẻ trên mạng xã hội X video từ chuyến bay, mô tả "ai đó đi ngoài trên lối đi". Trong video, một vệt màu nâu chạy dọc giữa máy bay cùng với khăn giấy được che phủ phía trên những vị trí bị bẩn.

Video cũng cho thấy những chiếc gối chữ u kê cổ trên máy bay bị hành khách bỏ lại chỗ ngồi khi họ rời phi cơ.

Một máy bay của Delta Airlines đang hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế San Francisco ở bang California, Mỹ ngày 8/6. Ảnh: AFP

"Chuyến bay có một hành khách bị tiêu chảy nên họ muốn chúng tôi quay trở lại Atlanta", phi công nói trong đoạn ghi âm được chia sẻ trên X.

Tại Atlanta, nhân viên thay thảm và làm sạch cabin trong 5 tiếng. Các hành khách sau đó trở lại máy bay và đến Barcelona chiều 2/9. Quan chức hãng Delta không xác nhận liệu hành khách gặp sự cố y tế có tiếp tục bay đến Tây Ban Nha hay không.

"Các nhóm của chúng tôi đã làm việc nhanh chóng và an toàn nhất có thể để làm sạch máy bay một cách triệt để và đưa khách hàng tới điểm đến cuối cùng. Chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng vì sự chậm trễ và bất tiện", phát ngôn viên Delta cho hay.

Theo trang The Street, máy bay có thể hạ cánh khẩn cấp trong các trường hợp như hỏng động cơ, hành khách gây gổ, xuất hiện mối nguy hiểm cho sự an toàn của những người trên máy bay hay trường hợp y tế khẩn cấp không thể ứng phó trên không. Tuy nhiên, sự việc trên chuyến bay của Delta Airlines là lý do bất thường mới nhất được ghi nhận khiến một chiếc phi cơ chở khách phải chuyển hướng.

Hôm 30/6, hành khách Habib Battah trên chuyến bay của hãng Air France từ Paris đến Toronto cho biết anh phát hiện dấu vết máu, chất thải và mùi hôi phía dưới chỗ ngồi của mình. Battah không được đổi ghế vì máy bay đã kín chỗ.

Air France giải thích một khách đã gặp vấn đề sức khỏe trong chuyến bay hôm 29/6 từ Paris đến Boston. Máy bay không quay đầu và người này được điều trị khi đến Mỹ. Hãng xác nhận chất lỏng mà Battah phát hiện là máu lẫn với chất thải, cho biết họ đã thay lót ghế sau sự việc hôm 29/6 nhưng nhân viên vệ sinh dường như không phát hiện ra sàn cabin cũng có vết bẩn. Air France nhấn mạnh họ sau đó đã làm sạch sâu phi cơ.

Huyền Lê (Theo NY Post, Insider)