SomaliaMáy bay chở khách của Starsky Aviation trượt khỏi đường băng, lao ra bãi biển, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều an toàn.

Máy bay chở 50 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Starsky Aviation gặp sự cố kỹ thuật 15 phút sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Aden Adde ở thủ đô Mogadishu để đến thành phố Gaalkacyo ở miền bắc hôm 10/2.

Máy bay chở khách trượt khỏi đường băng, lao ra biển Máy bay của Starsky Aviation lao ra biển hôm 10/2. Video: RT

Phi công cố quay lại sân bay để hạ cánh khẩn cấp, nhưng phi cơ trượt khỏi đường băng và lao ra vùng bờ biển gần đó. Video và hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc Fokker 50 nằm cạnh mép nước, bị hư hại đáng kể ở phần cánh, nhưng các bộ phận khác vẫn nguyên vẹn.

Theo các quan chức, toàn bộ hành khách, thành viên tổ bay được sơ tán khỏi máy bay an toàn và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, chăm sóc y tế. Cơ quan Hàng không Dân dụng Somalia (SCAA) xác nhận máy bay bị hư hại. Giới chức sẽ điều tra nguyên nhân sự việc.

"Tạ ơn Thượng đế vì không ai bị thương, phi hành đoàn đã làm hết sức mình", giám đốc điều hành của Starsky Aviation, Ahmed Nur, đăng trên Facebook.

Huyền Lê (Theo RT, People)