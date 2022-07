IsraelNguyên mẫu Air One, máy bay 8 cánh quạt với tốc độ tối đa 250 km/h, thực hiện thành công các thử nghiệm bay lơ lửng có dây nối.

Máy bay cá nhân giá 150.000 USD bắt đầu thử nghiệm Thử nghiệm bay lơ lửng đầu tiên của nguyên mẫu Air One. Video: Air EV

Nguyên mẫu kích thước đầy đủ đầu tiên của máy bay cất hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện Air One bắt đầu thử nghiệm, New Atlas hôm 13/7 đưa tin. Air One do startup Israel Air phát triển, là máy bay có người lái hai chỗ ngồi dành cho cá nhân sở hữu với mức giá khoảng 150.000 USD. Trước đó, Air đã cho bay thử một số nguyên mẫu kích thước nhỏ hơn.

Air One trang bị 2 cánh dài cùng 8 cánh quạt nhỏ. Không có hệ thống đẩy tiến về phía trước chuyên dụng, Air One phải nghiêng để bay giống như những máy bay nhiều cánh quạt khác. Air cho biết, tốc độ tối đa của mẫu máy bay này là khoảng 250 km/h và tốc độ hành trình khoảng 160 km/h. Công suất tối đa là 771 mã lực, trọng tải tối đa 250 kg và bay được một tiếng sau một lần sạc, mang lại phạm vi tối đa khoảng 177 km.

Nguyên mẫu kích thước đầy đủ nặng 868 kg đã thực hiện thử nghiệm bay đầu tiên trên một cánh đồng ở Megiddo, miền bắc Israel, hôm 21/6. Đây là thử nghiệm bay lơ lửng có dây nối và Air đã lặp lại vài lần trong những tuần qua.

"Thật phấn khích khi chứng kiến Air One cất cánh lần đầu tiên. Chúng tôi đã tiến bước trên hành trình này gần 5 năm và háo hức chờ đợi mọi người cùng tham gia. Chúng tôi mong đợi sẽ tiếp tục tăng trưởng khi bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo", Rani Plaut, CEO kiêm nhà đồng sáng lập Air, cho biết.

Với mức giá 150.000 USD, Air One đắt hơn khoảng 50% so với máy bay cá nhân Jetson One của công ty Thụy Điển Jetson. Tuy nhiên, người dùng sẽ có thêm một chỗ ngồi, cabin lật và kính chắn gió, đồng thời phạm vi bay tăng gấp ba lần. Air cho biết, hãng này đã bán được hơn 150 máy bay, dự kiến thực hiện những chuyến giao hàng đầu tiên vào năm 2024.

Thu Thảo (Theo New Atlas)