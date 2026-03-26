Mâu thuẫn trên TikTok, hai nhóm học sinh hỗn chiến

Đăk LăkHai nhóm thiếu niên 14-15 tuổi mang gậy, đá, đến con hẻm ở phường Ea Kao đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn trên TikTok.

Ngày 26/3, Công an phường Ea Kao cho biết có 13 nam và 2 nữ tham gia sự việc, may mắn không ai bị thương. Các em đều là học sinh cấp 2 của một số trường trên địa bàn phường Ea Kao và các phường, xã lân cận.

Học sinh hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn trên TikTok

Tại cơ quan công an, nam sinh vi phạm cho biết, trước đó đăng một tấm hình các bạn trong lớp lên TikTok, bị một người ở trường Tân Lợi vào bình luận châm biếm, khiêu khích. Bực tức, các bạn trong lớp em này lập một nhóm, hẹn nhóm kia ra "giải quyết".

Tối 23/3, hai nhóm mang theo gạch, đá, cây, đến hẻm 25 đường Mai Thị Lựu để đánh nhau. Hai bên xông vào nhau hỗn chiến, rượt đuổi. Sự việc kéo dài khoảng vài phút, khiến cư dân gần đó hoảng sợ.

Trong đêm, Công an phường Ea Kao vào cuộc điều tra, xác định toàn bộ các học sinh liên quan đến vụ việc.

Trần Hóa