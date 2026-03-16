Mâu thuẫn tiền thuê nữ tiếp viên 'rót bia', 4 người lĩnh án tù

Đà NẵngKhông đồng ý trả 300.000 đồng tiền cho các nữ tiếp viên phục vụ rót bia như thỏa thuận, nhóm khách xô xát tại quán nhậu ở Đà Nẵng.

Ngày 16/3, TAND TP Đà Nẵng tuyên Đỗ Trọng Lập (44 tuổi) 7 năm tù và Đặng Văn Tuấn (45 tuổi) 5 năm tù cùng về tội Giết người; Phùng Tấn Đình (41 tuổi) 2 năm 6 tháng và Hồ Thăng Hùng (39 tuổi) 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bốn bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Anh Chi

Theo cáo trạng, chiều 22/12/2023, Lập, Tuấn cùng nhóm bạn đến quán nhậu Sông Quê (phường Ngũ Hành Sơn) ăn uống và nhờ chủ quán gọi các nữ nhân viên đến rót bia với giá thỏa thuận 300.000 đồng mỗi người.

21h15 cùng ngày, khi tính tiền, một người trong nhóm khách không đồng ý mức giá này, chỉ chấp nhận trả 100.000 đồng mỗi người và có lời lẽ xúc phạm các nữ tiếp viên, dẫn đến tranh cãi.

Một cô gái sau đó gọi điện cho Phùng Tấn Đình nhờ đến giải quyết. Đình cùng Hồ Thăng Hùng mang dao và gậy gỗ đến quán tìm nhóm khách.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Tuấn ném ghế gỗ trúng đùi khiến Đình ngã, Lập tiếp đó dùng dao chém Đình, gây thương tích 14%.

Cáo trạng cũng xác định Đình và Hùng dùng dao, gậy gỗ đập phá bàn ghế, gây gổ với nhóm của Lập khiến khách và nhân viên hoảng sợ bỏ chạy, làm gián đoạn hoạt động của quán.

Ngọc Trường