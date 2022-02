Mẫu Sơn, Xín Cái xuất hiện băng giá

Khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Xín Cái (Hà Giang) băng giá xuất hiện trên ngọn cây, tường rào, sáng 20/2.

Từ hôm qua (19/2), miền Bắc nhiệt độ xuống thấp, nhiều nơi có mưa lớn. Lượng mưa từ 7h hôm qua đến 2h ngày 20/2 ở TP Sơn La (Sơn La) là 120 mm, Trạm Tấu (Yên Bái) gần 110 mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) gần 100 mm, Quảng Sơn (Quảng Ninh) hơn 60 mm.

Trong các trạm đo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có nhiệt độ thấp nhất, dưới 0 độ C; Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) ở mức 2 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3 độ C.

Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Bắc Ninh nhiệt độ ở mức 8 độ C, riêng Hải Phòng 7 độ C.

Băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), sáng 20/2. Ảnh: Hoàng Lăng Huy

Anh Hoàng Lăng Huy sống ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn cho biết tình trạng băng giá xuất hiện trên đỉnh núi từ lúc 3h. "Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay Mẫu Sơn có băng giá. Trời đang mưa lớn, một lớp băng giá mỏng đang bám ở cây, tường rào", anh Huy nói.

Tại xã Xín Cái, Mèo Vạc (Hà Giang), tình trạng băng giá tương tự cũng được ghi nhận. Băng giá xuất hiện lúc nửa đêm, đến sáng nay đã bám trên hầu hết cây cỏ ở vách núi.

Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch UBND xã Xín Cái cho biết băng giá xuất không xuất hiện diện rộng mà chỉ tập trung ở một số bản vùng cao như Lùng Vàn Chải, Lùng Thúng.

Băng giá tại xã Xín Cái, Mèo Vạc (Hà Giang) sáng 20/2. Ảnh: Khánh Phùng

Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội hôm nay 7-9 độ C, thấp nhất trong đợt rét, thứ hai nhiệt độ 8-11 độ C, sau đó tăng dần đến cuối tuần cao nhất lên 22 độ C. Điểm cao trên 1500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) hôm nay nhiệt độ thấp nhất xuống 1 độ C, ban ngày ở mức 4-5 độ C.

Cơ quan khí tượng đánh giá, đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông xuân 2021-2022.

Từ tháng 12/2021 đến nửa đầu tháng 2/2022, Việt Nam chịu ảnh hưởng của 9 đợt không khí lạnh. Trong đó có hai đợt mạnh vào cuối tháng 12/2021 và đợt 29/1-8/2/2022, gây rét đậm, rét hại cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 1, Sa Pa 4, Fansipan (Lào Cai) -2 độ C.

Dự báo tháng 3-4, nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C; riêng tháng 3 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn 0,5-1 độ C.

Gia Chính