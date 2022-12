Mẫu Sơn dưới 5 độ C

Gió mùa đông bắc mạnh kéo nhiệt độ Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng nay xuống 4,5 độ C, thấp nhất từ đầu đông và dự báo tiếp tục giảm trong ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sáng nay 16 tỉnh miền Bắc ghi nhận mức nhiệt từ 15 độ C trở xuống. Giáp biên giới phía Bắc, Lạng Sơn đón gió mùa đông bắc đầu tiên, 6 trạm đo đều 11-12 độ, trong đó đỉnh núi Mẫu Sơn cao hơn 1.500 m so với mực nước biển xuống 4,5 độ C.

Thấp thứ hai ở miền Bắc là Trùng Khánh (Cao Bằng) 8 độ; Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10 độ C. Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên sáng nay chỉ 12-13 độ C. 5 trạm đo của Hà Nội dao động 15-16 độ C.

Do gió mùa đông bắc tiếp tục tràn về nên nhiệt độ hôm nay sẽ giảm tiếp. Trong đó, vùng núi xuống 8-11 độ, núi cao có nơi dưới 3 độ, khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; trung du và đồng bằng 11-14 độ C.

Đỉnh núi Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Huy Lăng

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay 11-15 độ, sau đó tăng dần đến chủ nhật 15-21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) nay và mai 11-14 độ C.

Bắc Trung Bộ cũng đang chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, đêm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình chỉ 14-17 độ C. Mưa xảy ra ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, tổng lượng mưa hôm nay và ngày mai khoảng 50-100 mm. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Từ đêm nay đến ngày 5/12, các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện đợt lũ, biên độ lũ ở thượng lưu 2-5 m, hạ lưu 1-2,5 m. Đỉnh lũ các sông chính từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên báo động 1-2 (cao nhất báo động 3). Vịnh Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m. Bắc Biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sóng biển cao 4-6 m. Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, sóng biển cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Miền Bắc lập đông từ ngày 7/11, nhưng đến nay mới có đợt gió mùa đông bắc mạnh kéo nhiệt độ xuống thấp. Cơ quan khí tượng dự báo, nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng tháng 1/2023 cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại (trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống) tập trung trong các tháng này, mỗi đợt 2-5 ngày.

Gia Chính