Mẫu máy bay bảo vệ Tổng thống Mỹ trong kịch bản chiến tranh hạt nhân

Một máy bay E-4B Nightwatch hôm 8/1 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Los Angeles, dẫn đến nhiều đồn đoán cho rằng một sự kiện lớn sắp xảy ra, giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và nhiều quốc gia đang ở trạng thái căng thẳng.



Lầu Năm Góc sau đó cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có mặt trên phi cơ và đang thực hiện chuyến công du nhằm quảng bá về ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước, đồng thời thúc đẩy hoạt động tuyển quân.

Trong ảnh là một chiếc E-4B tại căn cứ không quân Offutt ở bang Nebraska tháng 5/2024.