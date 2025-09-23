Âm nhạc truyền cảm hứng

Sau hơn hai giờ đưa khán giả "sống lại" những ngày tháng bi tráng của 21 chiến sĩ du kích, Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối khép lại bằng bản nhạc xúc động. Không đơn thuần là nhạc nền cho phần credit (danh đề), ca khúc như lời tổng kết trang trọng và giàu tự hào, tôn vinh sự kiên cường của người dân Củ Chi, bình dị mà vĩ đại.



Ca khúc do cặp diễn viên chính trong phim thể hiện - NSƯT Cao Minh (vai chú Sáu) và Diễm Hằng Lamoon (vai Út Khờ). Màn hòa giọng giúp cảm xúc phim liền mạch, khán giả dễ cảm nhận tinh thần nhân vật xuyên suốt từ màn ảnh đến âm nhạc.



Chất giọng trầm ấm, đầy nội lực của NSƯT Cao Minh ở phần đầu ca khúc như tiếng kể của người lính từng đối mặt bom đạn, mang theo sức nặng G lịch sử và những hy sinh thầm lặng. Giọng ca trong trẻo của Diễm Hằng Lamoon sau đó vừa gợi nhớ hình ảnh đất mẹ hiền hòa, vừa tượng trưng cho thế hệ trẻ kế thừa ý chí bất khuất.



Từ giai điệu chậm rãi ban đầu, bài hát dần dâng trào, mạnh mẽ hơn, phản chiếu tinh thần "tất cả vì Tổ quốc" của những chiến sĩ nơi lòng đất thép. Đặc biệt, dàn đồng ca ở đoạn điệp khúc tạo sự cộng hưởng, như tiếng lòng cả một thế hệ, khắc họa khí thế quật cường của người dân Củ Chi.