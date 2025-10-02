Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận 672 tỷ đồng ủng hộ đồng bào sau bão Bualoi

Tính đến chiều 2/10, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 672 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão Bualoi qua các tài khoản ngân hàng.

Tại lễ phát động chiều cùng ngày, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết số tiền này chưa bao gồm các khoản đóng góp trực tiếp bằng tiền mặt tại sự kiện.

Trong đợt hỗ trợ đầu tiên, 200 tỷ đồng được phân bổ cho các địa phương bị ảnh hưởng. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị - nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất - mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng. Ninh Bình và Thanh Hóa nhận 20 tỷ đồng; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi địa phương 15 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại được hỗ trợ 10 tỷ đồng.

Người đàn ông ở xã Xuân Lập dùng chiếc bè tự chế bơi vào căn nhà của gia đình đã ngập sâu ngày 30/9. Ảnh: Lam Sơn

Ban Vận động Trung ương đã thiết lập hai nhóm tài khoản tại bốn ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV để tiếp nhận sự ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Một nhóm tài khoản có sao kê dành cho những người muốn công khai số tiền đóng góp; nhóm còn lại không công khai sao kê định kỳ, chỉ thực hiện khi có yêu cầu cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết bão Buloi đã gây tổn thất nặng nề tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương. Hơn 160.000 căn nhà sập, gần 155.000 căn hư hỏng, hơn 51.000 ha lúa và hoa màu, 13.400 ha thủy sản thiệt hại. Tổng thiệt hại sơ bộ tại một số tỉnh, thành khoảng 11.000 tỷ đồng.

Ông Chiến nhấn mạnh ngân sách Nhà nước còn hạn chế, trong khi nhu cầu khắc phục rất lớn. Vì vậy, Mặt trận kêu gọi đồng bào cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay chia sẻ, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho người dân vùng bão.

Trong lời kêu gọi, Mặt trận đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người hưởng lương ngân sách ủng hộ ít nhất một ngày lương; người lao động ủng hộ một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, các hộ gia đình từ mức sống trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu, đóng góp từ 50.000 đồng.

"Mọi sự đóng góp là nguồn động viên lớn về tinh thần, là cơ sở quan trọng để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân sớm khắc phục hậu quả nặng nề của bão số 10", ông Đỗ Văn Chiến nói.

Sơn Hà