Mắt Sài Gòn đồng loạt triển khai công nghệ xóa cận Smile Pro

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn bắt đầu dùng công nghệ xóa cận Smile Pro tại 5 bệnh viện ở TP HCM và Hà Nội trong tháng 3.

Smile Pro là công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ được giới thiệu trên toàn thế giới từ năm 2023. Từ tháng 3, 5 bệnh viện thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đồng loạt áp dụng công nghệ này. Đội ngũ y khoa triển khai công nghệ Smile Pro tại Mắt Sài Gòn là ba bác sĩ chuyên gia gồm Bác sĩ CKII Trương Công Minh, Thạc sĩ Bác sĩ CKII Bùi Cẩm Hương và Thạc sĩ Bác sĩ CKI Lê Nguyễn Huy Cường. Đây đều là các bác sĩ đảm nhận vai trò Giám đốc, Phó giám đốc chuyên môn tại bệnh viện, có hơn 20 năm thực hành y khoa, kinh nghiệm gần 120.000 ca phẫu thuật xóa cận thành công.

Bệnh nhân phẫu thuật xóa cận với công nghệ Smile Pro tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Ảnh: Mắt Sài Gòn

Smile Pro được cải tiến từ công nghệ Smile sau hơn 17 năm nghiên cứu. Về cơ bản, công nghệ này kế thừa các ưu điểm của Smile như kỹ thuật tạo lõi mô dưới bề mặt giác mạc, bảo tồn tối đa cấu trúc giác mạc, thời gian hồi phục hậu phẫu nhanh, chỉ một ngày có thể dùng điện thoại.

Bên cạnh đó, Smile Pro rút ngắn thời gian điều trị còn 8 - 10 giây, nhanh hơn gấp đôi so với Smile. Tia laser femtosecond tân tiến nhất với xung lặp siêu nhanh 2 MHz giúp tạo lõi mô, giảm 80% tình trạng khô mắt so với các phương pháp laser truyền thống. Công nghệ CentraLign tự động nhận diện chuyển động mắt, công nghệ OcuLign điều trị tối ưu cho người loạn thi. Smile Pro được thực hiện trên "siêu máy" phẫu thuật Visumax 800 do hãng Zeiss, Đức phát triển. Máy này tích hợp cánh tay robot mang đến trải nghiệm êm hơn cho người phẫu thuật. Hiện hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đang sở hữu số lượng máy Visumax 800 nhiều bậc nhất Việt Nam.

Tổ chức Y tế thế giới WHO dự đoán 50% dân số trên thế giới sẽ bị cận vào năm 2050. Riêng ở Châu Á, tỉ lệ cận thị nhiều hơn do yếu tố chủng tộc, với 80-90% trẻ em sẽ bị cận thị.

Bên cạnh những điều bất tiện như phải phụ thuộc vào kính, hạn chế trong các hoạt động thể thao... người bị cận thị còn có nguy cơ mắc những bệnh lý như bong võng mạc, thoái hóa hoàng điểm, tăng nhãn áp,... Nhu cầu phẫu thuật để điều trị tật khúc xạ ngày càng tăng cao.

Phòng phẫu thuật của Mắt Sài Gòn trang bị thiết bị Visumax 800. Ảnh: Mắt Sài Gòn

Đại diện hệ thống bệnh viện cho biết với nhiều ưu điểm về kết quả điều trị lẫn trải nghiệm bệnh nhân, công nghệ Smile Pro được kỳ vọng trở thành lựa chọn hàng đầu cho người có nhu cầu xóa cận tại Việt Nam. Hiện tại, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn đang áp dụng nhiều ưu đãi cho bệnh nhân xóa cận bằng công nghệ này.

Hoài Phương