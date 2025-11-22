Mất phương hướng khi bị điều chuyển công việc

Công việc mới không quá áp lực nhưng tôi thấy mình không phát huy được thế mạnh, cảm giác bị bó buộc và không còn nhiệt huyết như trước.

Tôi 35 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành cơ khí và bắt đầu làm trong lĩnh vực xi măng từ năm 2016 với vị trí kỹ thuật. Đến năm 2020, tôi được bổ nhiệm làm phó quản đốc xưởng liệu (sau đổi tên thành bộ phận nguyên liệu). Suốt thời gian đó, tôi luôn được đánh giá là người làm việc nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề tốt và có khả năng lãnh đạo. Quan trọng hơn cả, tôi thật sự yêu công việc ấy, cảm thấy mình phù hợp và đã lựa chọn đúng nghề.

Tháng 6 năm nay, tập đoàn tái cấu trúc tổ chức. Tôi không còn giữ chức phó quản đốc và được điều chuyển lên làm chuyên viên phòng kỹ thuật. Sự thay đổi này khiến tôi hụt hẫng nhiều hơn mình tưởng. Công việc mới tuy không quá áp lực nhưng tôi lại thấy mình không phát huy được thế mạnh, cảm giác bị bó buộc và không còn nhiệt huyết như trước. Điều khiến tôi lo lắng nhất là không biết liệu công việc hiện tại có phù hợp lâu dài hay không, hay tôi chỉ đang cố gắng gượng trong một vị trí không dành cho mình. Bên cạnh đó, tôi vẫn tiếc nuối khoảng thời gian làm ở bộ phận cũ, nơi mình gắn bó, hiểu việc và cảm thấy có giá trị.

Gần đây, tôi suy nghĩ rất nhiều và thường xuyên rơi vào trạng thái tiêu cực: so sánh bản thân với người khác, băn khoăn vì sao có người vẫn ở đúng vị trí của họ, còn mình phải rời đi dù đã cố gắng nhiều năm. Tôi không biết liệu đó có phải là giai đoạn bình thường khi thay đổi công việc, hay là dấu hiệu cho thấy bản thân cần hướng đi khác. Tôi chia sẻ câu chuyện này, mong nhận được lời khuyên từ độc giả: Làm thế nào để vượt qua sự tiếc nuối, thôi so sánh bản thân và tìm lại động lực khi bị điều chuyển sang một công việc không còn phù hợp như trước? Tôi nên cố gắng thích nghi hay tìm cho mình một hướng đi khác?

Phạm Trường