Mật ong giúp giảm cân như thế nào

Mật ong là chất làm ngọt tự nhiên, có đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn, thường dùng để giảm viêm và đau rát họng. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, mật ong còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Mật ong cũng có thể hỗ trợ giảm cân nhờ những lợi ích dưới đây.

Giảm cơn thèm ăn

Khi đường huyết tăng cao, cảm giác thèm ăn cũng tăng theo, gây khó khăn cho quá trình giảm cân. Mật ong có chỉ số đường huyết (GI) trung bình khoảng 50-60, thấp hơn đường tinh luyện nên không làm tăng đột ngột đường huyết. Nhờ đó, nó giúp ổn định đường huyết, duy trì cảm giác no lâu và hạn chế thèm các món ăn vặt nhiều calo. Ngoài ra, mật ong còn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện các chỉ số dài hạn như HbA1C (đường huyết trung bình trong 3 tháng). Mật ong được dùng thay thế đường tinh luyện với lượng hợp lý có thể kiểm soát đường huyết và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Hỗ trợ chuyển hóa năng lượng

Kiểm soát cân nặng không chỉ phụ thuộc vào lượng calo mà còn liên quan đến cách cơ thể chuyển hóa năng lượng. Mật ong cung cấp năng lượng tự nhiên và hỗ trợ quá trình chuyển hóa khi dùng với lượng hợp lý. Một số đặc tính chống oxy hóa của mật ong cũng tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng cần kết hợp chế độ ăn uống và vận động hợp lý để đạt hiệu quả giảm cân.

Giúp giảm viêm

Thừa cân, béo phì có thể thúc đẩy tình trạng viêm mạn tính, gây mệt mỏi, rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng đến quá trình giảm cân. Viêm mạn cũng có thể làm rối loạn các hormone kiểm soát cảm giác thèm ăn và tích trữ chất béo. Mật ong chứa các hợp chất chống oxy hóa có thể góp phần giảm viêm khi sử dụng hợp lý, từ đó hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Mật ong an toàn cho người lớn nhưng là nguồn cung cấp đường và calo cao. Một thìa canh mật ong chứa khoảng 64 calo và 17 g đường, ăn quá nhiều có thể làm tăng lượng đường trong máu, thúc đẩy tích trữ mỡ thừa. Nếu sử dụng mật ong để giảm cân, bạn có thể dùng 1-2 thìa (10-30 g) mỗi ngày, không dùng chung với đường và các chất tạo ngọt khác vì dễ làm tăng đường huyết đột ngột, khiến mục tiêu kiểm soát cân nặng khó khăn hơn.

Để giảm cân, mỗi người nên ăn uống khoa học, lành mạnh, ưu tiên rau xanh, protein nạc, giảm khẩu phần ăn hợp lý. Song song đó, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng cũng giúp vóc dáng thon gọn hơn.

Anh Chi (Theo Eating Well)