Mất gần 10 triệu do 'bị thao túng tâm lý' khi làm việc online

Tôi lần lượt chuyển 390.000 đồng, 1.990.000 đồng và 7.000.000 đồng vào tài khoản kẻ lừa đảo khi làm việc online.

Sáng ngày 29/11 trong lúc lướt Facebook tôi thấy bài đăng "Tuyển cộng tác viên làm việc online tại nhà" với các điều kiện đăng tuyển như: không yêu cầu kinh nghiệm, không cọc, không bỏ vốn, có ATM để nhận lương, thanh toán lương ngay sau ca làm.

Tôi bấm vào trang để tìm hiểu công việc như thế nào. Admin của trang hỏi tuổi và hỏi tôi đã có tài khoản ngân hàng để nhận lương, tài khoản Telegram và Youtube để làm việc.

Sau đó, admin giới thiệu công ty đang cần tuyển CTV làm tăng tương tác cho kênh Youtube và Facebook. Công việc chỉ cần nhấn like và chia sẻ video quảng cáo sản phẩm có sẵn của cửa hàng. Thu nhập 130-210 nghìn mỗi ca, tùy theo năng lực, sự nhanh nhẹn và chịu khó của mỗi người. Mỗi ngày được làm 2 ca. Mỗi ca từ 1-2 tiếng, tiền lương thanh toán khi hết 1 ca làm việc.

Admin hẹn tôi đến 10 giờ sáng cùng ngày sẽ liên hệ trao đổi cụ thể công việc qua ứng dụng Telegram. Đến giờ, một người tự xưng nhân viên hướng dẫn công việc, chia sẻ lại: "Công việc của bạn chủ yếu tương tác lượt xem và nội dung trực tuyến trên ứng dụng Youtube và Facebook. Thời gian: làm việc trả lương theo ca (90 phút một ca) và trong khung giờ làm việc của công ty 10 giờ - 22 giờ (kể cả thứ bảy, chủ nhật)".

Ở đây tôi phải làm hai nhiệm vụ, với ba bước (bấm tìm kiếm kênh; bấm like hai video ngẫu nhiên; hoàn thành và chụp ảnh gửi lại để xác nhận). Sau bài tập khởi đầu này họ nói tôi nhận về 30.000 nghìn đồng và số tiền này sẽ được nhận sau khi hoàn thành một bộ nhiệm vụ chính thức.

Lúc này người kia lại gửi cho tôi một đường link tài khoản Telegram khác, là người sẽ trực tiếp hướng dẫn tôi vào nhóm để nhận việc chính thức. Họ tiếp tục xin số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, tên người thụ hưởng để thanh toán lương khi làm xong việc, tiếp theo đưa tôi nhận việc. Có hai nhóm, một nhóm giao việc và một nhóm tổng hợp kết quả để trả tiền.

Tại đây từng nhiệm vụ tôi cũng like kênh và like video tương tự như ở trên, sau khi hoàn thành bảy nhiệm vụ thì nhóm tổng hợp báo tin nhắn tôi đã hoàn thành bảy nhiệm vụ Youtube (tổng lợi nhuận 20.000 nghìn + 105.000 nghìn đồng) rồi tiếp tục hướng dẫn tôi nhận hai nhiệm vụ truyền thông tư liệu cuối, hoàn thành tiến hành tổng kết ca và nhận lương, yêu cầu bấm "OK" để bước vào nhận công việc.

Tôi tiếp tục được đưa vào một nhóm khác là "Hệ thống tư liệu" để tương tác, bao gồm hai nhiệm vụ có hai đến bốn đơn. Tại đây họ bắt đầu yêu cầu tôi phải bỏ vốn cho từng nhiệm vụ (mỗi nhiệm vụ bao gồm III mức độ vốn), mức độ thấp nhất là 100.000 nghìn đồng và mức độ cao nhất là 900.000 nghìn đồng, nhân với 30% hoa hồng.

Khi nạp vốn, họ cho tôi số tài khoản cố định của công ty. Sau khi chuyển tiền thành công, chụp hóa đơn và gửi sang, họ sẽ làm cho tôi "Hợp đồng bảo hiểm vốn" để tôi gửi vào nhóm tư liệu thì mới được nhận việc.

Qua hai nhiệm vụ tổng vốn tôi nạp là 300.000 nghìn đồng thu về 90.000 nghìn đồng tiền hoa hồng. Hoàn thành nhiệm vụ cuối, họ cho tôi một "Bảng tổng kết lương", tổng vốn và hoa hồng cho ca làm việc sáng lúc này của tôi là 535.000 đồng và sau năm phút tài khoản tôi nhận được toàn bộ số tiền này.

Điểm đáng lưu ý là trong nhóm thực hiện nhiệm vụ có hai tài khoản khác nữa (một nam, một nữ) nhắn tin bắt chuyện với tôi, chia sẻ chuyện cá nhân, hỏi thăm... nhằm đánh vào tâm lý và tạo lòng tin (ảo) với tôi. Họ hẹn tôi cùng làm việc vào ca hai. Ở ca này nhiệm vụ tăng lên là ba nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ bao gồm ba mức vốn, đều cao hơn so với ca một.

Tất cả các nhiệm vụ tôi đều chọn vốn ở mức I, hoàn thành hai nhiệm vụ đầu, đến nhiệm vụ thứ ba, họ bắt tôi phải nạp vốn tiếp, mức thấp nhất là 7.000.000 đồng. Lúc này tài khoản ngân hàng của tôi không còn đủ tiền, tôi bắt đầu lo lắng và sợ nếu không nạp tiếp tôi sẽ mất hết số tiền đã nạp trước đó là 2.380.000 đồng.

Cùng lúc này admin của nhóm ca hai nhắc tôi phải theo dõi tiến trình làm việc để không ảnh hưởng đến các thành viên còn lại, đồng thời có người đã nhắn tin hỏi thăm tôi, hướng dẫn tôi.

Ngoài ra một tài khoản khác nữa thuộc cùng nhóm làm việc của ca hai cũng nhắn tin cho tôi với nói tôi thông cảm đợi một chút vì đang xoay tiền để chuyển khoản cho nhiệm vụ cuối này.

Ngay sau đó, trong nhóm xuất hiện tin nhắn của admin nhắn là sẽ gia hạn thời gian làm việc nhóm đến 17 giờ, nếu đến thời gian đó không hoàn tất chuyển khoản và hợp đồng bảo hiểm vốn sẽ hủy kết quả làm việc của hai nhiệm vụ trước đó.

Trong trạng vừa lo, sợ, vừa bị thao túng tâm lý, tôi gọi điện cho người nhà của mình nhờ chuyển khoản số tiền còn lại là 3.000.000 đồng để đủ vốn là 7.000.000 đồng.

Lúc này người nhà tôi nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên có nói tôi gửi thông tin của công ty qua để kiểm tra và đã cảnh báo tôi là cẩn thận lừa đảo. Tuy nhiên vì cả tin, một chút nông nổi và phút mất bình tĩnh, tôi bỏ qua lời cảnh báo và thúc giục người thân chuyển tiếp cho tôi mượn số tiền còn lại vì sắp đến 17 giờ.

Tôi đã chuyển toàn bộ 7.000.000 đồng cho bọn chúng, nhận việc và hoàn thành công việc. Sau khi hoàn thành việc và đến lúc kết toán nhận lương thì người hướng dẫn nhắn tin cho tôi là đang họp, đợi 20 phút nữa sẽ làm bảng lương cho tôi.

Lúc này tôi mới tỉnh người lại và nhận biết là mình đã thật sự bị lừa, nhưng vẫn cố tự trấn an bản thân cho đến khi nhận được bảng tổng kết lương. Người hướng dẫn nói tôi liên hệ với một tài khoản khác, sẽ là người giải quyết và kết toán lương.

Tuy nhiên tài khoản này bắt tôi phải đóng phí kết toán hồ sơ đầu tư là: 6.620.000 đồng thì mới chuyển khoản lương làm việc ca hai cho tôi. Cùng lúc này thì hai tài khoản khác cũng nhắn tin cho tôi hỏi đã đóng phí chưa và bảo phải đóng phí đi thì mới nhận được lương.

Như vậy tổng số tiền tôi mất ở ca hai là 9.380.000 đồng, lần lượt nạp vào tài khoản của bọn chúng là 390.000 đồng, 1.990.000 đồng và 7.000.000 đồng.

Với chiêu trò tinh vi, chúng đã lập ra một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, đánh vào tâm lí, để lừa gạt lòng tin và tiền của người dùng qua mạng.

Đây là bài học cảnh tỉnh cho chính bản thân tôi và cho tất cả mọi người, đặc biệt là những bạn trẻ như học sinh, sinh viên đang đi học muốn kiếm thêm thu nhập hoặc những bạn mới ra trường đang tìm kiếm việc làm cần đặc biệt đề cao cảnh giác, phải tỉnh táo và chọn lọc thông tin việc làm, đừng ham những việc "online thu nhập cao" để rồi phải nhận lại hậu quả đáng tiếc.

Xin chia sẻ cho bạn đọc gần xa biết và không bị kẻ xấu lừa gạt như tôi. Xin thành thật biết ơn.

Mỹ Xuyên

