Mắt bóng như có lớp màng phủ cảnh báo bệnh gì?

Mắt trông bóng bất thường, ánh nhìn lơ đãng có thể là biểu hiện của khô mắt, dị ứng hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Mắt trông sáng bóng, hơi đờ như có lớp màng phủ khiến ánh nhìn kém linh hoạt. Nguyên nhân có thể từ lành tính đến bệnh lý cần điều trị, nếu tình trạng kéo dài hoặc kèm dấu hiệu bất thường, người bệnh nên đi khám sớm.

Khô mắt

Khô mắt là nguyên nhân thường gặp, thường do mắt bị căng thẳng hoặc giảm tiết nước mắt. Khi thiếu nước mắt, bề mặt mắt trở nên khô, hơi đờ, phổ biến ở người sử dụng máy tính trong thời gian dài hoặc sau phẫu thuật mắt. Sử dụng thuốc nhỏ mắt thay thế nước mắt nhân tạo, chớp mắt thường xuyên có thể giúp giảm khô mắt.

Dị ứng

Phản ứng dị ứng có thể ảnh hưởng đến mắt và xoang, gây ngứa, kích ứng, khiến mắt đỏ và ánh mắt lơ đãng. Các tác nhân gây dị ứng thường gặp gồm bụi, phấn hoa, mỹ phẩm hoặc lông thú cưng. Dùng thuốc kháng histamin hoặc thuốc nhỏ mắt có thể giúp giảm triệu chứng.

Mất nước

Mắt khô và đờ có thể là dấu hiệu của mất nước, đặc biệt ở trẻ em. Triệu chứng đi kèm gồm khát nhiều, khô miệng, chóng mặt. Trường hợp nhẹ có thể cải thiện bằng uống nước, nhưng mất nước nặng cần được điều trị y tế.

Ngộ độc

Mắt bóng mờ bất thường có thể xuất hiện khi cơ thể bị ngộ độc do nhiều chất khác nhau, bao gồm thuốc kê đơn hoặc các chất kích thích. Những chất này ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, làm chậm các phản xạ tự động như chớp mắt. Khi tần suất chớp mắt giảm, bề mặt mắt dễ bị khô và trở nên bóng mờ.

Các triệu chứng ngộ độc có thể khác nhau nhưng thường bao gồm nói ngọng, mất thăng bằng, buồn ngủ hoặc dễ kích động. Sau khi đào thải chất gây ngộ độc, tình trạng này thường cải thiện.

Viêm kết mạc

Viêm kết mạc (đau mắt đỏ) do vi khuẩn, virus hoặc nấm có thể khiến mắt đỏ, bóng và có ghèn. Đây là bệnh dễ lây lan, cần khám chuyên khoa mắt để xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Nhiễm virus herpes

Virus herpes có thể ảnh hưởng đến mắt, gây đỏ mắt, chảy nước mắt nhiều, nhạy cảm ánh sáng và xuất hiện mụn nước quanh mí mắt.

Bệnh basedow (Graves)

Đây là bệnh tự miễn có thể khiến mí mắt co kéo bất thường, làm mắt khô và trông to, bóng hơn bình thường. Triệu chứng kèm theo có thể gồm sụt cân, cổ to hoặc tóc mỏng.

Hạ đường huyết

Khi đường huyết giảm, người bệnh có thể thấy ánh nhìn lơ đãng kèm theo da nhợt, run tay, mờ mắt, chóng mặt. Tình trạng này cần xử trí kịp thời để tránh biến chứng nguy hiểm.

Bảo Bảo (Theo Healthline)