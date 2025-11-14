Mất 6 tỷ đồng vì tin lời tổng giám đốc 'tự nhận'

Đà NẵngNguyễn Ngọc Thành, 44 tuổi, giới thiệu mình là CEO một công ty, chào bán lô đất dự án "ma" để nhiều lần yêu cầu nữ khách hàng chuyển 6 tỷ đồng, chiếm đoạt.

Ngày 13/11, Thành bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Ngọc Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đơn tố giác của bà Khánh 36 tuổi, Thành tự xưng là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Ý An Khang, chào bán lô đất tại "dự án" Cella Central với giá hơn 6,5 tỷ đồng. Tin vào các giấy tờ và lời cam kết, từ tháng 8/2022, bà nhiều lần chuyển vào các tài khoản do Thành cung cấp gần 6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định "dự án" này không tồn tại. Thành tự vẽ sơ đồ phân lô, đưa ra giấy tờ giả để tạo niềm tin. Thửa đất rao bán đang bị thế chấp ngân hàng và tạm dừng giao dịch theo quyết định của tòa án. Khi đến thời hạn ký hợp đồng, Thành né tránh, viện lý do "chưa ra sổ" nhằm kéo dài thời gian. Đến tháng 9/2023, hành vi của Thành bị nạn nhân tố giác.

Cảnh sát nhận định đây là chiêu lừa quen thuộc bằng việc dựng dự án "ma", mạo nhận chức danh doanh nghiệp, dùng bản vẽ tự tạo để chiếm đoạt tiền của người mua. Công an khuyến cáo người dân chỉ giao dịch với dự án có pháp lý rõ ràng, kiểm tra thông tin tại cơ quan chức năng để tránh mất tiền vào các dự án "ảo".

Ngọc Trường

* Tên nạn nhân đã thay đổi