Masters chưa tối ưu doanh thu

Masters 2022 hạ màn hôm 10/4 với chức vô địch thuộc về Scottie Scheffler. Trước giải, Forbes đưa ra bảng doanh thu ước tính so với tiềm năng tại kỳ đấu thứ 86.

Nguồn thu Uớc tính (triệu USD) Tiềm năng (triệu USD) Hàng lưu niệm 69 69 Vé 40 185 Ẩm thực 8 12 Quảng bá trên sân 20 Bản quyền truyền hình nội địa Mỹ 100 Bản quyền truyền hình quốc tế 25 25 Tổng 142 411

Xét tổng doanh thu, Forbes lấy major US Open làm tham chiếu để cho thấy Masters, dù danh giá, vẫn đứng sau sự kiện đồng đẳng do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức. US Open 2022 vào tháng 6 dự kiến thu ít nhất 160 triệu USD, theo số liệu ba năm gần đây.

Còn Masters đạt khoảng 142 triệu USD, gộp từ việc bán kỷ vật, vé, ẩm thực, truyền hình. Trong cơ cấu này, bản quyền truyền hình nội địa và quảng cáo trên sân không mang lại cho Augusta National đồng nào. Ngược lại, hai mảng ấy tại US Open lại mang về cho USGA khoảng 108 triệu USD, riêng tiền sóng chiếm khoảng 93 triệu USD.

Augusta National giữ truyền thống sạch quảng cáo trên sân, nên không kiếm được nguồn thu từ khâu này. Ảnh: Twitter / The Masters

Peter Laatz - Tổng giám đốc điều hành công ty IEG - đã phân tích nguyên nhân Masters sót doanh thu. Ông nói: "Augusta National muốn giữ bản sắc độc đáo cho giải. Họ không theo mô hình như ba major còn lại hay các sự kiện PGA Tour. Và vì thế, sân không có biển quảng cáo cho các đối tác".

Augusta National hiện có sáu nhà tài trợ, gồm AT&T, Delta, IBM, Mercedes Benz, Rolex và UPS. Những tập đoàn lớn này phải chia nhau bốn phút phát quảng cáo trong mỗi giờ Masters lên sóng.

Còn tiền tài trợ, tổ chức chủ quản giao phần lớn cho CBS và ESPN - hai nhà đài chính để bù chi phí sản xuất, phần còn lại để chiêu đãi khách VIP. Masters luôn đông khán giả truyền hình hơn US Open. Vì thế, Forbes nói Augusta National không khó thu 20 triệu USD từ các nhà tài trợ.

Ở doanh thu truyền hình nội địa, Masters xem như "trắng tay" vì Augusta National đã thoả thuận với CBS và ESPN, trong đó nhà đài toàn quyền kiểm soát nội dung phát sóng và đơn vị sở hữu không được chia phần. Ngược lại, USGA mỗi năm "ẵm" 93 triệu USD khi đài NBC phát US Open. "Nếu thương mại hoá và đấu thầu bản quyền truyền hình Masters, Augusta National có thể dễ dàng bỏ túi 100 triệu USD", Lee Berke, chủ công ty tư vấn LHB nói.

Ngoài ra, giá vé và dịch vụ ăn uống tại Masters chưa theo mặt bằng bên ngoài. Augusta độc quyền bán vé, 75 USD cho vòng tập, 115 USD vòng chính, 375 USD trọn bốn vòng. Nhưng trên chợ đen hoặc thị trường thứ cấp như StubHub, SeatGeek, vé xem đấu tập khởi điểm 600 USD, 1.700 vòng chính và 6.000 USD cho bốn vòng. Nếu Augusta National áp giá vé chính thức chỉ bằng phân nửa loại "tiểu ngạch", tổng doanh thu vé Masters sẽ vọt lên 185 triệu USD.

Còn về ẩm thực, Forbes tính Ban tổ chức có thể đạt 12 triệu USD khi nâng giá các loại đồ ăn, thức uống với mức chi bình quân khả thi 40 USD thay vì 25 USD như hiện nay ở mỗi khán giả thực địa. Vừa rồi một cốc bia ở Augusta National khoảng 5 USD, sandwich từ 1,5-3 USD, nước ngọt 2 USD, các loại bánh snack đồng giá 1,5 USD.

