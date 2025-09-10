Masterise Homes vào top 3 thương hiệu bất động sản giá trị nhất ASEAN

Masterise Homes có giá trị đạt 499 triệu USD - đứng top 3 Đông Nam Á trong năm 2025, theo báo cáo của Brand Finance.

Kết quả này được công bố trong báo cáo nghiên cứu tháng 9/2025 của Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới chuyên về định giá thương hiệu có trụ sở tại London, Anh. Giá trị Masterise Homes tương đương 12.166 tỷ đồng, được đánh giá cao nhờ tăng trưởng ổn định, với trọng tâm là phát triển mảng bất động sản hàng hiệu ở quy mô khu vực.

Giá trị này được tạo nên từ hai yếu tố là "sức mạnh thương hiệu" và "doanh thu do thương hiệu mang lại". Xét về sức mạnh thương hiệu, báo cáo của Brand Finance đo lường hai nhóm chỉ số: cảm nhận của khách hàng và hành vi tiêu dùng. Trong các thước đo này, Masterise Homes nổi bật ở độ tin cậy, danh tiếng, sự gắn kết và đặc biệt là mức độ được khách hàng giới thiệu (word of mouth).

Đối với doanh thu, doanh nghiệp dự báo tăng trưởng 168,8% thông qua việc mở rộng thị trường và đa dạng hóa danh mục sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Về thị phần, Masterise Homes dẫn đầu phân khúc cao cấp trở lên với 46% và mở rộng ảnh hưởng với 31% toàn thị trường.

Không gian sống tại các dự án cao cấp của Masterise Homes. Ảnh: Masterise Homes

Trong giai đoạn 2024-2025, thương hiệu liên tục mở rộng danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Việt Nam để phục vụ nhiều tệp khách hàng như thế hệ thành đạt trẻ, tầng lớp trung lưu, thượng trung lưu cho đến giới siêu giàu. Danh mục gồm Masteri Collection và Lumière Series với những không gian sống chuẩn quốc tế như Masteri Trinity Square (Hà Nội), Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng), Lumière Midtown (The Global City, TP HCM) hay Lumière Prime Hills (Hà Nội). Ngoài ra, đơn vị còn có nhiều dự án bất động sản hàng hiệu mang tính tiên phong như Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott và JW Marriott lớn nhất thế giới, The Rivus - dinh thự hàng hiệu Elie Saab duy nhất tại Việt Nam hay The Grand, Hanoi với dấu ấn thương hiệu The Ritz-Carlton.

The Rivus - dinh thự hàng hiệu Elie Saab tại TP HCM. Ảnh: Masterise Homes

Đại diện doanh nghiệp cho biết định giá thương hiệu top 3 khu vực Đông Nam Á năm 2025 là sự công nhận về vị thế, uy tín của Masterise Homes trên trường quốc tế. "Kết quả đến từ chiến lược phát triển bền vững của thương hiệu, minh chứng cho tầm nhìn kiến tạo hàng hiệu trong bất động sản, nâng tầm chuẩn sống cho đa dạng nhóm khách hàng, góp phần đưa Việt Nam ghi dấu trên bản đồ toàn cầu", vị đại diện nói.

Thời gian qua, doanh nghiệp nhận nhiều giải thưởng. Tháng 5/2025, đơn vị được vinh danh tại International Property Awards 2025–2026 khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với hai giải thưởng về quy hoạch tổng thể tốt nhất và khu phức hợp tốt nhất dành cho dự án The Global City. Tại Asia Architecture Design Awards (AADA) 2025, đơn vị thắng hai hạng mục "Thiết kế ý tưởng kiến trúc xuất sắc châu Á" (dự án The Centric) và "Thiết kế nhà ở xuất sắc châu Á" (dự án The Rivus). Masterise Homes cũng nằm trong top 10 nhà phát triển bất động sản tiêu biểu tại giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025.

Masterise Homes hợp tác chiến lược với Christie’s International Real Estate. Ảnh: Masterise Homes

Ngoài giải thưởng, đơn vị hợp tác với Christie’s International Real Estate (CIRE), niêm yết toàn bộ danh mục bất động sản hạng sang và siêu sang của lên mạng lưới phân phối toàn cầu.

Hoài Phương