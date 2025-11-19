Masterise Homes lần đầu tổ chức hội nghị về không gian sống hàng hiệu

Branded Living Summit 2025 kết nối nhiều chuyên gia, cùng phân tích xu hướng sống hàng hiệu và những thay đổi trong nhu cầu, diễn ra vào ngày 20/11.

Hội nghị chuyên sâu về không gian sống hàng hiệu - Branded Living Summit 2025 được Masterise Homes lần đầu tổ chức tại TP HCM, tạo diễn đàn trao đổi về tương lai của chuẩn sống hàng hiệu tại thị trường Việt Nam.

Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 300 chuyên gia kinh tế, nhà phát triển dự án và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ các đơn vị kiến trúc, khách sạn, hàng đầu như: Group GSA, Vietyatcht, Unios, Brand&Co, Lumina Wellbeing, Baumschlager Eberle Architeken, CMV Architects, OrcheStars... Branded Living Summit sẽ mang đến những góc nhìn đa chiều, phân tích vĩ mô và những chia sẻ giá trị về chiến lược bất động sản cao cấp, chân dung khách hàng trung lưu và thượng lưu tại Việt Nam, xu hướng thị trường năm 2026, đặc biệt là phân khúc bất động sản cao cấp.

Đồng thời, hội nghị cũng thảo luận về những lợi thế cạnh tranh, động lực tăng trưởng của Việt Nam trước bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng về các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến lối sống mới. Các yếu tố này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số, xu hướng bền vững và mong muốn tiếp cận tiêu chuẩn sống cao cấp.

Theo Masterise Homes, hội nghị mang đến góc nhìn sâu sắc hơn về tiêu chuẩn hàng hiệu trong bất động sản, cho thấy nhu cầu nâng cao trải nghiệm sống đang xuất hiện ở nhiều nhóm khách hàng chứ không chỉ tập trung ở phân khúc thượng lưu theo tư duy truyền thống. Điều này cho thấy thị trường đang mở rộng theo hướng đa dạng hóa nhu cầu.

Thiết kế nội thất tại dự án Lumière Orient Pearl. Ảnh: Masterise Homes

Masterise Homes, với vai trò là một trong những nhà phát triển tiên phong kiến tạo không gian sống hàng hiệu tại vào Việt Nam, nhận thấy sự cần thiết của diễn đàn quốc tế để kết nối chuyên môn, chia sẻ xu hướng và định hình chuẩn sống tương lai. Hội nghị được tổ chức với sự đồng hành chuyên môn của Savills Hotels, đánh dấu lần đầu Việt Nam có diễn đàn có chiều sâu về không gian sống hàng hiệu do thương hiệu trong lĩnh vực này kết nối và dẫn dắt.

Môi trường sống với các tiện ích nội khu tại Masteri Park Place. Ảnh: Masterise Homes

Đại diện Masterise Homes đánh giá, tâm lý "mua để đủ dùng" đang dần nhường chỗ cho xu hướng "mua để nâng tầm chuẩn sống", thể hiện rõ ở mọi ngành hàng, từ thời trang, ẩm thực đến các dịch vụ trải nghiệm.

Sự thay đổi này cũng tác động trực tiếp đến lĩnh vực bất động sản. Người mua hiện đại không còn xem nơi ở chỉ là tài sản, mà trở thành không gian thể hiện phong cách sống, cá tính và gu thẩm mỹ của riêng mình. Nếu trước đây tiêu chí lựa chọn thiên về sự tiện lợi hay các yếu tố cơ bản, thì nay kỳ vọng được nâng lên: thiết kế tinh tế, bản sắc rõ rệt, dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và trải nghiệm sống trọn vẹn.

Khách hàng tìm kiếm sự đồng nhất giữa tiện nghi, cảm xúc và chất lượng trong giới hạn tài chính hợp lý nhưng với thang đo giá trị hoàn toàn mới. Điều này buộc thị trường phải thay đổi, hướng tới việc tạo dựng môi trường sống toàn diện, đồng bộ và bền vững, đáp ứng kỳ vọng ngày càng tinh tế của người mua hiện đại.

Nhận định về xu hướng này, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á của Savills Hotels, cho biết thị trường bất động sản cao cấp tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi người mua ngày càng ưu tiên trải nghiệm cá nhân và tiêu chuẩn sống cao hơn. Làn sóng chuyển giao tài sản sang thế hệ trẻ cũng thúc đẩy nhu cầu đối với những sản phẩm đa dạng, khác biệt và mang tính biểu tượng. Trên phạm vi toàn cầu, xu hướng tương tự đang diễn ra khi bất động sản cao cấp tiếp tục được xem là kênh đầu tư quan trọng, giúp bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản qua nhiều thế hệ.

Hơn một thập niên qua, Masterise Homes đã giới thiệu thị trường Việt Nam nhiều dự án hợp tác các thương hiệu toàn cầu như Marriott, JW Marriott, Ritz-Carlton và Elie Saab. Các dự án này hình thành hệ sinh thái hàng hiệu, nơi thiết kế, vận hành và trải nghiệm được tiêu chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế. Những công trình như Grand Marina Saigon, The Ritz-Carlton Residences, The Grand Hanoi hay Lumière Boulevard góp phần đưa Việt Nam vào nhóm các thị trường có sản phẩm sở hữu tiêu chuẩn sống quốc tế. Định hướng này tiếp tục được củng cố tại sự kiện Meet the Experts gần đây, nơi các chuyên gia quốc tế ghi nhận xu hướng thị trường dịch chuyển theo hướng "local relevance", đề cao việc thấu hiểu văn hóa sống địa phương trong khi vẫn duy trì chuẩn quốc tế.

Hoàng Đan