Marriott International dự kiến khai trương khách sạn 250 phòng ở Bình Dương

Marriott International dự kiến khai trương khách sạn thứ hai với 250 phòng tại khu kinh tế trọng điểm tỉnh Bình Dương vào năm 2026.

Đây là thông tin vừa được đại diện Marriott International công bố. Theo đó, khách sạn Fairfield by Marriott North Binh Duong dự kiến sẽ là khách sạn Fairfield by Marriott thứ hai tại tỉnh Bình Dương, cùng với Fairfield by Marriott South Binh Duong, đã khai trương vào ngày 12/7/2021. Cả hai khách sạn đều thuộc sở hữu của Central Land Corporation - một công ty thành viên của Tập đoàn Unigroup.

Phòng nghỉ rộng rãi với diện tích 26-39 m2. Ảnh: Marriott International

Fairfield by Marriott North Bình Dương tọa lạc trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên, gần khu công nghiệp mới Việt Nam - Singapore III (VSIP III) và chỉ cách TP HCM 80 phút lái xe. Điểm đến này dự kiến sẽ cung cấp 250 phòng nghỉ rộng rãi, với diện tích 26-39 m2 và tất cả đều được trang bị tiện nghi hiện đại. Một số phòng sẽ có thiết kế với ban công hoặc mái hiên riêng.

Khách sạn bao gồm hai nhà hàng, trong đó một nhà hàng nơi khách lưu trú được phục vụ cả ngày với các bữa ăn sáng và những bữa phụ có thể mang đi và một quầy bar ngoài trời bên hồ bơi - nơi khách lưu trú có thể thư giãn cùng cocktail, đồ ăn nhẹ. Khách sạn dự kiến có một trung tâm thể dục 24/7, các phòng họp với tổng diện tích 1.000 m2 đa chức năng được bổ sung bởi một khu tiền chức năng lớn.

Fairfield by Marriott North Bình Dương trang bị nhiều tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách lưu trú. Ảnh: Marriott International

Ông Jakob Helgen - Phó Chủ tịch Khu vực - Thái Lan, Việt Nam, Campuchia & Myanmar của Marriott International cho biết Fairfield by Marriott North Binh Duong là một phần của dự án khu phức hợp mới, đồng thời sẽ cung cấp các cửa hàng bán đồ ăn, thức uống và không gian bán lẻ, mang đến sự tiện lợi cho mọi du khách.

"Chúng tôi kỳ vọng Fairfield by Marriott North Bình Dương sau khi khai trương, sẽ trở thành khách sạn được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn", ông Jakob Helgen chia sẻ.

Một số phòng có thiết kế thêm ban công. Ảnh: Marriott International

Marriott International đang quản lý và vận hành 10 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Song, tập đoàn này có kế hoạch mở rộng danh mục đầu tư đáng kể trong tương lai gần, với ít nhất 30 khách sạn mới dự kiến sẽ mở trên toàn quốc trong những năm tới.

Thư Kỳ