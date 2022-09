Marriott Bonvoy ưu đãi tích điểm cho thành viên

Từ ngày 21/9 đến 15/12, thành viên Marriott Bonvoy tích điểm thưởng có cơ hội đổi các chuyến du lịch và trải nghiệm tại nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Theo đó, các thành viên đã đăng ký chương trình ưu đãi, kể từ đợt lưu trú thứ hai, sẽ tích lũy được 2.000 điểm thưởng cho mỗi lần lưu trú, áp dụng từ ngày 21/9 đến 15/12. Đại diện Marriott Bonvoy cho biết số điểm tích không giới hạn, càng ở nhiều càng tích được nhiều điểm cho các chuyến đi sau này.

Khi tích lũy được nhiều điểm thưởng hơn, thành viên sẽ có cơ hội tham gia vào tất cả ưu đãi dành riêng cho thành viên của Marriott Bonvoy. Các thành viên có thể đổi điểm không chỉ để lưu trú tại hơn 8.100 khách sạn, 30 khu nghỉ dưỡng trọn gói, hơn 76.000 dịch vụ cho thuê nhà cao cấp và sang trọng trên khắp thế giới, mà còn cho những trải nghiệm khó quên tại Marriott Bonvoy Moments cùng các tiện ích khác như vé máy bay, dịch vụ thuê xe...

Thành viên Marriott Bonvoy trải nghiệm tại Sheraton Grand Danang. Ảnh: Marriott

Đại diện Marriott Bonvoy lưu ý thêm, đợt lưu trú được định nghĩa là các đêm liên tiếp được ở trong cùng một khách sạn, với bất kỳ mức điểm nào đủ điều kiện. Các lần lưu trú kết thúc trước khi đăng ký làm thành viên của Marriott Bonvoy sẽ không được nhận điểm thưởng theo chương trình này. Thành viên đăng ký tại đây để áp dụng ưu đãi.

Với ưu đãi trên toàn cầu, thành viên có thể tích lũy điểm thưởng không giới hạn trong suốt chương trình. Các thành viên đã đăng ký có thể bắt đầu tích lũy điểm thưởng từ đợt lưu trú đủ điều kiện đầu tiên trong khoảng thời gian trên và trong mỗi đợt lưu trú đủ điều kiện.

Các đợt lưu trú tại Homes & Villas by Marriott International, Marriott Executive Apartments, chủ đầu tư nghỉ tại căn hộ của chính mình tại Marriott Vacation Club, Marriott Grand Residence Club, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club, The Ritz-Carlton Club, St. Regis Residence Club and Luxury Collection Residence Club, sẽ không được nhận điểm thưởng theo chương trình này.

Marriott Bonvoy kỳ vọng chương trình ưu đãi sẽ mang đến cho thành viên những khoảnh khắc thú vị hơn, với cơ hội nhận được điểm thưởng không giới hạn trong suốt 86 ngày, cơ hội đổi lấy nhiều chuyến du lịch và trải nghiệm thú vị tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng Marriott Bonvoy toàn cầu.

Thư Kỳ