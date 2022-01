Marriott Bonvoy kéo dài ưu đãi cho du khách

Marriott Bonvoy kéo dài chương trình "Earn, Eat, Enjoy" đến ngày 30/6 với nhiều ưu đãi nghỉ dưỡng trên khắp các điểm đến tại Việt Nam dành cho du khách.

Đại diện Marriott Bonvoy cho biết chương trình nhằm giúp khách hàng tận hưởng niềm vui nhân đôi từ trải nghiệm du lịch và ẩm thực tại Việt Nam. Thông qua chương trình, khách hàng có thêm cơ hội trải nghiệm nghỉ dưỡng với ưu đãi đã bao gồm miễn phí bữa sáng hàng ngày và tặng điểm tín dụng lên tới 1,1 triệu đồng trên khắp các điểm đến mơ ước dọc miền đất nước.

Các thành viên của Marriott Bonvoy sẽ được truy cập Wi-Fi miễn phí và tích thêm điểm thưởng trong mỗi đợt lưu trú. Nếu bạn chưa là thành viên, có thể bấm vào đây để đăng ký miễn phí.

Tham gia chương trình, du khách sẽ trải nghiệm một kỳ nghỉ thật thú vị tại nhiều khách sản, khu nghỉ dưỡng của Marriott Bonvoy trên khắp Việt Nam. Ảnh: Marriott

Chương trình nhận đặt phòng kéo dài tới 31/3 và áp dụng cho kỳ nghỉ trước ngày 30/6. Ưu đãi phù hợp cho tất cả khách hàng, dù đang tìm kiếm một kỳ nghỉ thú vị bên bờ biển tràn ngập ánh nắng, một kỳ nghỉ gia đình vui vẻ, hay một kỳ nghỉ đầy phong cách trong thành phố.

Phòng ngủ tiện nghi tại các khách sạn và khu nghỉ của Marriott Bonvoy. Ảnh: Marriott

Khởi đầu ngày mới với bữa sáng thịnh soạn tại nhà hàng của khách sạn, du khách có thể dành một ngày khám phá khu vực địa phương hoặc tận hưởng các tiện nghi cao cấp như hồ bơi, spa thư giãn. Điểm tín dụng của khách sạn có thể quy đổi thành uống giải khát quanh hồ bơi, đồ ăn nhẹ ban ngày, cocktail ngắm hoàng hôn, bữa tối và bữa trưa cuối tuần, hoặc các liệu pháp chăm sóc sức khỏe, nâng cấp phòng...

"Du khách có thể yên tâm rằng kỳ nghỉ của mình hoàn toàn an toàn và đảm bảo. Marriott có hội đồng chịu trách nhiệm cho việc kiểm định các quy chuẩn vệ sinh trong khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới, với những quy trình bảo đảm an toàn và sức khỏe nâng cao cùng quy trình làm sạch chuyên sâu", đại diện Marriott Bonvoy chia sẻ.

Những quy trình trình làm sạch chuyên sâu tại các khách sạn cho du khách kỳ nghỉ đáng nhớ. Ảnh: Marriott

10 khách sạn và khu nghỉ của Marriott tham gia chương trình bao gồm: Sheraton Hanoi Hotel; JW Marriott Hanoi, Renaissance Riverside Hotel Saigon; Le Meridien Saigon; Sheraton Saigon Hotel & Towers; Fairfield by Marriott South Binh Duong; Four Points by Sheraton, Danang; Sheraton Grand Danang Resort & Spa; Sheraton Nha Trang Hotel & Spa; JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay.

Tìm hiểu thêm và đặt chỗ nghỉ cho kỳ nghỉ nâng tầm trải nghiệm ẩm thực của bạn tại Việt Nam với Marriott Bonvoy, tại đây

Thư Kỳ