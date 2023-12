Maroon 5 - ban nhạc học sinh thành biểu tượng làng pop rock

Sau 22 năm hoạt động, Maroon 5 bán được 120 bản đĩa, là một trong những ban nhạc thành công nhất lịch sử.

Nhóm nhạc trình diễn tại sự kiện 8Wonder Winter Festival, tối 16/12 ở Phú Quốc. Adam Levine, James Valentine, Jesse Carmichael, Matt Flynn, PJ Morton và Sam Farrar sẽ thể hiện This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like You, Memories, Animals, Maps hay Sugar, trong set diễn kéo dài 75 phút. Sự kiện dự kiến hút 12.000 khán giả trong lần đầu ban nhạc đình đám thế giới đến Việt Nam.

Billboard từng nhận xét: "Maroon 5 không chỉ là một ban nhạc, họ là một hiện tượng, luôn biết cách làm mới và chinh phục khán giả qua từng giai đoạn". Tờ Telegraph đánh giá: "Nếu không có Maroon 5, sẽ không có One Republic, Script, Imagine Dragons hay Bastille. Theo cách riêng của mình, họ đã thay đổi dòng nhạc rock".

Maroon 5 là biểu tượng làng pop rock đương đại. Adam Levine - thủ lĩnh nhóm - là con trai một ông trùm bán lẻ ở Los Angeles, lớn lên với âm nhạc của The Beatles, Fleetwood Mac và Simon và Garfunkel. Ở trường trung học tư thục Brentwood dành cho những thiếu niên xuất thân giàu có, Levine đã gặp những người bạn của mình là Jesse Carmichael, Mickey Madden và Ryan Dusick. Họ thành lập ban nhạc mang tên Kara's Flowers vì tất cả đều phải lòng một cô gái tên Kara.

Một nhà sản xuất đã xem Kara's Flowers chơi trong một bữa tiệc và nhận thấy tiềm năng của họ. Năm 1997, khi vẫn là học sinh cấp ba, họ thu âm album The Fourth World với nhà sản xuất Green Day Rob Cavallo nhưng không tạo tiếng vang. Kara's Flowers tan rã, Adam Levine và Jesse Carmichael chuyển đến trường Cao đẳng Five Towns ở Long Island. Ở đó, họ theo đuổi rap và R&B, và chỉ theo được một học kỳ trước khi bỏ học.

Ban nhạc Maroon 5 hiện tại. Ảnh: Fanpage Maroon 5

Trở về Los Angeles, Levine và Carmichael gây dựng lại Kara's Flowers. Họ ký hợp đồng với Dreamworks một thời gian ngắn, nhưng bị MCA - công ty mua lại hãng này - gạt bỏ. Khi hợp tác với Octone J Records - một hãng đĩa mới - giám đốc điều hành gợi ý nhóm thêm một thành viên mới là tay guitar James Valentine, và đổi tên thành Maroon 5. Hãng đĩa cũng xây dựng hình ảnh mới cho Adam Levine. Anh sẽ bước ra phía trước sân khấu, di chuyển và khuấy động nhiều hơn, thay vì chỉ đứng hát và chơi guitar. James Valentine, lúc ấy là bạn thân của John Mayer, đã xin cho nhóm được đi lưu diễn cùng.

Maroon 5 - 'This Love' MV "This Love" của Maroon 5. Video: YouTube Maroon 5

Năm 2002, họ phát hành album đầu tay dưới tên gọi Maroon 5 - Songs About Jane. Album gồm 12 bài hát, lấy cảm hứng từ cuộc chia tay của Adam Levine với bạn gái Jane Herman, một biên tập viên, nhà thiết kế thời trang. Harder to Breathe, đĩa đơn thành công nhất thời điểm mới ra mắt, kể về việc bị mắc kẹt trong một mối quan hệ.

This Love và She Will Be Loved - hai ca khúc khác trong Songs About Jane, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng năm 2004, hai năm sau khi album ra mắt. Album cũng giành được bốn đĩa bạch kim và Maroon 5 trở thành Nghệ sĩ mới xuất sắc ở Grammy 2005 khi mà họ không còn trẻ (khoảng 25-26 tuổi). Khi ấy, họ đã chiến thắng Los Lonely Boys, Joss Stone, Gretchen Wilson và Kanye West - những người cùng được đề cử trong hạng mục. Rolling Stone nhận xét: "Maroon 5 đã mang lại một làn gió mới mẻ cho dòng nhạc pop-rock, nhờ kết hợp sự tinh tế giữa âm nhạc với ca từ sâu sắc".

Adam Levine tại Super Bowl 2019. Ảnh: Reuters

Các mối quan hệ hỗn loạn thường là nguồn cảm hứng tạo nên các ca khúc kịch tính nhưng vẫn mang nét trữ tình. Chất giọng "mái" cao vút của Adam Levine cũng trở thành nét đặc trưng của nhóm.

Trong thập niên thứ hai của sự nghiệp, họ mở rộng sức ảnh hưởng trên toàn cầu nhờ pha trộn thêm chất pop, kết hợp với các nghệ sĩ nổi tiếng như Christina Aguilera (Move Like Jagger), Gwen Stefani (My Heart Is Open), Kanye West (Heard 'Em Say), Cardi B (Girls Like You).

Dù một số fan trung thành của nhóm cho rằng các album như V hay Red Pill Blues "mất chất rock" đặc trưng thời đầu, họ vẫn thu được thành công đáng kinh ngạc. Năm 2018, Girls Like You lập kỷ lục khi trụ 33 tuần ở top 10 bảng xếp hạng Billboard, là một trong những ca khúc bán chạy nhất năm, còn Sugar hiện đạt gần bốn tỷ lượt xem trên YouTube. Bài hát trở thành hit được bật nhiều ở các đám cưới, dịp hội hè.

MV 'Sugar' MV "Sugar". Video: YouTube Maroon 5

Các chuyến lưu diễn của Maroon 5 cũng luôn tạo sức nóng. Năm 2018, tour Maroon V, gồm 137 buổi diễn, đạt doanh thu 140 triệu USD. Red Pill Blues Tour một năm sau cũng thu về 80 triệu USD. Họ là nghệ sĩ được chọn biểu diễn ở Super Bowl 2019. Và thủ lĩnh Adam Levine vẫn giữ được độ nổi tiếng với vai trò huấn luyện viên The Voice. Đó là những thành tích đáng nể và không hề dễ dàng với một nhóm nhạc tuổi đã hoạt động hơn 20 năm.

Hà Thu