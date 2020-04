Mark Zuckerberg từng kết đôi với bạn vợ

Mark Zuckerberg, CEO Facebook, từng ghép đôi với một người bạn của vợ khi nghiên cứu các ứng dụng hẹn hò để phát triển tính năng Facebook Dating.

Theo Business Insider, Zuckerberg tiết lộ tình huống hy hữu trên trong cuốn Always Day One: How the Tech Titans Plan to Stay On Top Forever (Mãi như ngày đầu: Các ông lớn công nghệ làm thế nào để đứng vững trên đỉnh) của tác giả Alex Kantrowitz.

"Tôi đăng ký tham gia tất cả các dịch vụ hẹn hò phổ biến và cho vợ của tôi xem một trong số chúng. Đó là ứng dụng mà mỗi ngày, bạn chỉ được ghép đôi với một người", CEO Facebook kể lại

Khi Priscilla Chan nhìn thấy người mà Zuckerberg vừa "thích", bà nói: "Này, cô ấy là bạn em. Em có hẹn ăn tối với cô ấy vào ngày mai". CEO Facebook tỏ ra rất bất ngờ. Tuy nhiên, Kantrowitz không đề cập đến diễn biến cuộc hẹn của vợ chồng Zuckerberg và người này sau đó.

Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan. Ảnh: Chan Zuckerberg Initiative.

Facebook công bố Facebook Dating trong hội nghị dành cho các nhà phát triển F8 năm 2018. Hiện tính năng hẹn hò này có mặt ở 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Facebook Dating cạnh tranh với các dịch vụ phổ biến như Tinder, Bumble và có lợi thế nhờ lượng người dùng Facebook đông đảo.

"Hiện có hơn 200 triệu người ở trạng thái Độc thân trên Facebook, là cơ hội tuyệt vời để kết nối những người muốn tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc", Charmaine Hung, Giám đốc sản phẩm Facebook Dating, cho biết.

Dựa trên sở thích và hoạt động trên Facebook, hệ thống gợi ý ghép đôi những người có điểm chung. Ngoài ra, Facebook Dating cung cấp tùy chọn Secret Crush", cho phép người dùng tìm hiểu hồ sơ tiềm năng trong danh sách bạn bè hoặc các nhóm và sự kiện họ tham gia trên Facebook.

Việt Anh (theo Business Insider)