Mariah Carey chia tay bạn trai sau bảy năm yêu

Mariah Carey chia tay vũ công Bryan Tanaka - kém cô 14 tuổi - vì danh ca chưa sẵn sàng có thêm con.

Theo nguồn tin của Pagesix ngày 21/12, cả hai kết thúc mối quan hệ vì dự định khác nhau: "Bryan muốn có con và gia đình, đây hiện không phải điều Mariah cần". Nguồn tin khác cho biết vũ công muốn bắt đầu cuộc sống riêng. Danh ca có cặp sinh đôi Moroccan và Monroe - 12 tuổi - với chồng cũ Nick Cannon trong khi Bryan chưa từng có em bé.

Mariah Carey và Bryan Tanaka năm 2022. Ảnh: Instagram Mariah Carey

Vài tháng qua, Mariah đi du lịch và tham gia tour Merry Christmas One and All một mình, không xuất hiện cùng bạn trai tại các sự kiện như trước. Trên People hồi đầu tháng, cô nói vừa trải qua một năm khó khăn: "Tôi đã mong chờ Giáng sinh từ năm ngoái đến cả năm 2023. Tôi biết ơn mọi thứ, nhưng đây không phải là phiên bản Giáng sinh vui vẻ nhất của tôi từ trước đến nay". Cô nói thêm sẽ vui vẻ trong mùa lễ dù có chuyện gì xảy ra.

Bảy năm bên nhau, cả hai sống chung và có khoảng thời gian tuyệt vời. "Mariah rất hạnh phúc, Bryan luôn yêu thương cô ấy cũng như đối xử tốt với các con của bạn gái", People đưa tin năm 2021. Trên Instagram năm 2014, vũ công nói Mariah luôn ủng hộ anh và rất tốt bụng.

Mariah Carey khiêu vũ với bạn trai Mariah Carey khiêu vũ với bạn trai cũ. Video: YouTube mariahslambily

Họ quen năm 2006 khi Bryan lưu diễn cùng Mariah với vai trò vũ công phụ họa, công khai mối quan hệ trong chương trình truyền hình thực tế Mariah’s World năm 2016. Cặp tình nhân hẹn hò sau khi danh ca bị tỷ phú James Packer hủy hôn. Hai người từng chia tay hồi giữa năm 2017 vì Bryan ghen tuông và tiêu hoang, tuy nhiên nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ.

Mariah Carey, 53 tuổi, giành năm giải Grammy và bán hơn 200 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với giọng hát năm quãng tám và phong cách biểu diễn, thời trang sexy. Tổ chức Guinness trao cô danh hiệu "Songbird Supreme", dành cho những người có giọng cao nhất thế giới. Cô từng kết hôn hai lần với Nick Cannon và Tommy Mottola.

Thanh Giang