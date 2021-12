Mang súng đã nạp đạn lên máy bay tới Mỹ

Giới chức sân bay ở Florida bắt người đàn ông đến từ đảo quốc Barbados vì mang theo khẩu súng nạp sẵn 5 viên đạn lên máy bay.

Cơ quan An ninh Vận tải tại Sân bay Quốc tế Miami, sân bay tấp nập nhất bang Florida, Mỹ, hôm 2/12 phát hiện khẩu súng trong hành lý của nam hành khách lớn tuổi đi trên chuyến bay kéo dài khoảng 4 giờ của hãng hàng không American Airlines từ sân bay quốc tế Grantley Adams, Barbados.

Nghi phạm Cameron Hinds khai rằng ông đã đút khẩu súng nạp sẵn 5 viên đạn vào túi quần khi lên máy bay. Hinds bị cáo buộc giấu vũ khí trong người, tội danh có thể bị tuyên án 5 năm tù và chịu khoản phạt 5.000 USD ở Florida. Hinds không nhận tội và sẽ hầu tòa lần nữa vào giữa tháng này.

Nghi phạm Cameron Hinds. Ảnh: NBC.

Giới chức Barbados đã được phía Mỹ thông báo và đang điều tra sự việc. Thủ tướng Barbados Mia Mottley bày tỏ quan ngại, nói rằng "hậu quả đối với đất nước là nghiêm trọng và to lớn."

"Tôi đã khẩn cấp yêu cầu báo cáo mà tôi rất mong sẽ sớm nhận được. Như tôi đã nói, sẽ có cá nhân hoặc cơ quan phải chịu trách nhiệm", bà cho hay.

Sự việc cũng là "điểm đen" đối với Mỹ, nước đã tìm cách củng cố an ninh biên giới suốt 20 năm qua từ sau vụ tấn công khủng bố 11/9. Washington yêu cầu các chính phủ nước ngoài thực thi tiêu chuẩn an ninh Mỹ tại các sân bay có đường bay thẳng đến nước này.

Một chuyên gia an ninh liên bang bày tỏ lo ngại về thất bại ở khâu kiểm tra trong trường hợp của Hinds. Jay Rollins, cựu phi công American Airlines, cho rằng sự cố làm suy yếu quy trình được thực hiện sau vụ 11/9 nhằm đảm bảo hành trình an toàn cho hành khách và bảo vệ an ninh quốc gia.

"Không chỉ một khẩu súng, mà là một khẩu súng đã được nạp đạn", Rollins nói. "Rõ ràng vũ khí trong buồng lái hoặc bất cứ đâu trên máy bay đều là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với mọi người trên khoang. Nó có thể được sử dụng cho mục đích tồi tệ hơn nhiều, như bài học từ vụ 11/9".

Huyền Lê (Theo AFP, NBC)