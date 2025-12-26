Tuyến Tây An - Diên An được khánh thành ngày 26/12 đã đưa tổng chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc vượt mốc 50.000 km.

Đoàn tàu mang số hiệu C9309 chạy với vận tốc 350 km/giờ khởi hành từ ga Diên An đến thành phố Tây An vào 10h sáng 26/12, đánh dấu thời điểm tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Diên An bắt đầu đưa vào khai thác.

Tuyến có tổng chiều dài 299 km, đi qua cao nguyên Hoàng Thổ, kết nối 19 quận huyện thuộc 4 thành phố trong tỉnh Thiểm Tây. Trong giai đoạn đầu, mỗi ngày có 38 chuyến hoạt động. Hành trình ngắn nhất từ ga Tây An đến ga Diên An chỉ mất 68 phút.

Tuyến đường sắt mới đã nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc vượt mốc 50.000 km, tăng 32% so với cuối năm 2020. Đây là mạng lưới đường sắt cao tốc dài nhất thế giới, vượt xa tổng chiều dài của tất cả các quốc gia khác cộng lại và dài hơn chu vi Trái Đất khoảng 10.000 km.

Tàu Phục Hưng đỗ tại ga Diên An thuộc tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Diên An, sáng 26/12. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc những năm qua đã thúc đẩy xây dựng đường sắt cao tốc để tăng cường kết nối giao thông. Trong giai đoạn 2021-2025, nước này đã xây dựng và đưa vào khai thác tới 12.000 km đường sắt cao tốc.

"Đường sắt cao tốc Trung Quốc đã đạt được những thành tựu lịch sử và hiện thực hóa phát triển chất lượng cao, trở thành biểu tượng quốc gia và là minh chứng sống động của quá trình hiện đại hóa Trung Quốc", ông Yu Jian, chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế và Quy hoạch Đường sắt Trung Quốc, nói.

Hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc đã hiện diện tại 97% thành phố có dân số trên 500.000 người, vận chuyển khoảng 16 triệu người mỗi ngày, tương đương dân số của một siêu đô thị. Hệ thống này kết nối các trung tâm kinh tế và cụm đô thị lớn, cũng như các quận huyện và khu vực kém phát triển hơn, đóng vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội cho những khu vực này.

