Mandala Tây Thiên tái hiện vũ trụ trong Phật giáo Kim cương thừa

Trung tâm quần thể là bảo tháp cao 37 m với 5 tầng kiến trúc thể hiện triết lý ngũ trí, ngũ đại trong Phật giáo Kim cương thừa. Cụ thể, vũ trụ được cấu thành từ 5 yếu tố là Đất, Nước, Lửa, Gió và Hư không. Nền tháp vuông tượng trưng cho Địa đại - nền tảng vũ trụ, vững chắc; thân tháp tròn bao bọc bởi hồ nước là Thủy đại gợi dòng chảy liên tục của sự sống; chóp tháp nhọn đại diện cho Hỏa đại, tức năng lượng chuyển hóa và trí tuệ soi chiếu; các đường nhiễu ngũ sắc quanh tháp đón gió và ánh sáng tự nhiên là Phong đại; khoảng không gian mở trên đỉnh tháp tượng trưng cho Không đại.

Công trình sử dụng nhiều chất liệu địa phương như đá, gỗ, họa tiết hoa sen, mây, lửa tạo nên sự gắn kết giữa Phật giáo vùng Himalaya và văn hóa bản địa.

Bảo tháp chính nhìn từ trên cao là một mandala khổng lồ, các đồ hình đối xứng được tạo thành từ hình tròn và hình vuông đồng tâm. 5 vòng tròn bao quanh có màu vàng, trắng, đỏ, xanh đậm và xanh dương tượng trưng cho 5 yếu tố hình thành vũ trụ. Các vòng tròn được thiết kế thành các lối đi cho dòng người thực hành nghi lễ, di chuyển liên tục.