Màn xin lỗi 'chưa từng thấy' của ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản

Một pha trườn người xin lỗi hiếm thấy trên sân bóng chuyền đã đưa Yuji Nishida trở thành tâm điểm mạng xã hội tại Nhật Bản và quốc tế.

Sự việc xảy ra trong trận All-Star của SV League tại Kobe hôm 1/2. Ở phần thử thách giao bóng giữa giờ, Yuji Nishida, đội trưởng CLB Osaka Bluteon, phát tay trái, cũng là tay thuận. Tuy nhiên, bóng đi chệch hướng và trúng lưng một nữ trọng tài ngồi sát đường biên. Cú va chạm khiến trọng tài giật mình trong giây lát nhưng không bị thương.

Yuji Nishida trượt người xin lỗi trọng tài trong trận SV League All-Star ở Kobe, Nhật Bản ngày 1/2/2026. Ảnh: chụp màn hình

Ngay khi nhận ra sự cố, Nishida lập tức phản ứng bằng một hành động khiến cả khán đài bất ngờ. Cầu thủ cao 1,86 m trượt dài trên sàn đấu bằng bụng, úp mặt xuống, hai tay ép sát người, tiến về phía trọng tài. Tư thế này gợi nhớ đến "dogeza", hình thức thể hiện sự hối lỗi sâu sắc trong văn hóa Nhật Bản, nhưng hiếm khi xuất hiện nơi công cộng.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X, Nishida tiếp đất bằng phần thân trước, giữ đầu cúi thấp trong suốt quãng trượt. Hành động diễn ra nhanh nhưng đủ khiến khán giả trên khán đài bật cười và vỗ tay. Các đồng đội của anh cũng tỏ ra thích thú trước màn xin lỗi có phần "quá đà" này.

Chưa dừng lại ở đó, Nishida tiếp tục quỳ xuống và cúi đầu nhiều lần trước mặt nữ trọng tài. Có lúc, anh chắp hai tay lại trong tư thế cầu khẩn. Khi đứng dậy, cầu thủ người Nhật vẫn tiếp tục cúi đầu. Nữ trọng tài ban đầu có phần bất ngờ, lùi lại về phía sau. Sau khi trấn tĩnh, cô mỉm cười và cúi chào lại Nishida.

Cách xin lỗi 'chưa từng thấy' của ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản Màn xin lỗi chưa từng thấy của Nishida.

Dogeza trong văn hóa Nhật Bản thường được sử dụng để thể hiện sự hối lỗi sâu sắc, cầu xin một ân huệ lớn hoặc bày tỏ sự kính trọng đặc biệt. Người thực hiện sẽ quỳ gối và cúi đến mức trán chạm đất. Trong đời sống hiện đại, nghi thức này hiếm khi được dùng công khai, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, như khi các chính trị gia vướng bê bối muốn thể hiện sự ăn năn trước công chúng.

Vì vậy, hành động của Nishida nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên X. Nhiều bình luận bày tỏ sự thán phục trước cách ứng xử của ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản. Có người gọi đó là "một tác phẩm nghệ thuật", người khác cho rằng đây là "lời xin lỗi chân thành nhất từng thấy".

Một số bình luận mang tính hài hước cũng xuất hiện, so sánh cú trượt của Nishida với môn bi đá trên băng (curling) ở các giải thể thao mùa đông, hay ví anh như "một con cá ngừ vừa đáp xuống sàn". Trên truyền hình, các bình luận viên thậm chí đùa rằng ma sát với mặt sân có thể khiến đầu của Nishida bị bỏng.

Ngoài khoảnh khắc gây sốt này, Nishida vẫn để lại dấu ấn chuyên môn tại sự kiện. Anh thi đấu nổi bật, góp phần giúp đội thắng 3-0 và được bầu là Cầu thủ hay nhất trận.

Yuji Nishida, 26 tuổi, chơi ở vị trí đối chuyền, là gương mặt hàng đầu của bóng chuyền nam Nhật Bản. Với khả năng phát bóng ăn điểm trực tiếp, anh từng góp công lớn giúp Nhật Bản vào tứ kết Olympic hai kỳ liên tiếp, ở Tokyo 2020 và Paris 2024. Nishida cũng được xem là một phần của "bộ ba sức mạnh" bóng chuyền Nhật Bản, bên cạnh Yuki Ishikawa và Ran Takahashi.

Xuân Bình (theo CNA, Guardian)