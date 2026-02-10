Man Utd lợi hại thế nào với bài phạt góc trả ngược tuyến hai?

Man Utd là đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai từ bóng chết ở Ngoại hạng Anh mùa này, với bài vở lợi hại là những pha dứt điểm từ đường chuyền trả ngược ra tuyến hai.

Bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo trong thắng lợi 2-0 trước Tottenham hôm 7/2 đã là pha lập công thứ 15 từ bóng chết ở Ngoại hạng Anh mùa này của Man Utd, chỉ xếp sau Arsenal (17 bàn). Xét về hiệu suất cho đến trước vòng 25, đội chủ sân Old Trafford là đội tận dụng bóng chết hiệu quả nhất giải, với tỷ lệ ghi 8 bàn trên mỗi 100 tình huống, trong khi con số này của Arsenal là 7,3, xếp thứ hai.

Sự chia tay của chuyên gia bóng chết Carlos Fernandes khi nối gót Ruben Amorim rời Man Utd từng dấy lên cảm giác tiếc nuối trong cộng đồng người hâm mộ "Quỷ Đỏ" trên các diễn đàn. Song đến nay, sức mạnh bóng chết của thầy trò Michael Carrick vẫn được bảo lưu, cụ thể là bài vở như trong bàn thắng của Mbeumo.

Trước khi Amorim bị sa thải, khâu tập luyện các tình huống tấn công từ bóng chết của Man Utd được chủ trì bởi chuyên gia phân tích hiệu suất đội một Kaita Hasegawa, bộ phận dữ liệu và Carlos Fernandes.

Tinh thần làm việc nhóm đó vẫn được duy trì dưới thời tân HLV Carrick. Sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham, nhà cầm quân 44 tuổi tiết lộ rằng Jonny Evans hiện đang thế chỗ Carlos, hỗ trợ giám sát các tình huống bóng chết cùng với sự trợ giúp từ Hasegawa.

"Phải dành lời khen cho Jonny Evans và Kaita, những người đã cùng nhau lên phương án và làm việc với các cầu thủ trong vài ngày sau khi nảy ra ý tưởng", Carrick đã chia sẻ với phóng viên sau trận.

Mbeumo và Amad mừng bàn thắng trong trận Man Utd - Man City trên sân Old Trafford ở Ngoại hạng Anh ngày 17/1/2026. Ảnh: AFP

Bàn thắng của Mbeumo là ví dụ điển hình cho cách họ đang phát huy triệt để một trong những điểm mạnh từ các quả phạt góc. Kể từ đầu mùa này, Man Utd đã sử dụng khôn khéo các cầu thủ bên ngoài vùng cấm trong những quả phạt góc, tạo nên các bài phối hợp để mở ra tình thế dứt điểm thuận lợi cho Mbeumo, Amad Diallo hoặc Bruno Fernandes.

Ở pha dàn xếp phạt góc đó trước Tottenham, đội khách bố trí 8 cầu thủ tham gia phòng ngự trong vùng 5m50. Trong đó, 5 người làm nhiệm vụ phòng ngự khu vực, ba người còn lại theo kèm người một-một là Archie Gray bắt lấy Casemiro, Micky van de Ven kèm Luke Shaw và Conor Gallagher kèm Harry Maguire. Còn Xavi Simons túc trực để chống một tình huống đá ngắn khi phạt góc của chủ nhà.

Cách Tottenham bố trí phòng ngự chống quả phạt góc của Man Utd ở phút 38. Ảnh chụp màn hình

Ban đầu, pha di chuyển vòng ra sau khối phòng ngự Tottenham của Maguire cùng vị trí chờ sẵn của Mainoo và Shaw gợi ý rằng Man Utd sẽ tấn công vào cột xa. Hậu vệ trái người Anh giữ vai trò làm tường chính, còn tiền vệ 20 tuổi thường sẽ tìm cách che chắn, ngăn cản tầm hoạt động thủ thành Guglielmo Vicario.

Hướng di chuyển đến cột gần của Maguire để nghi binh trong tình huống đá phạt góc này. Ảnh chụp màn hình

Nhưng ngay trước thời điểm Fernandes thực hiện đường chuyền, có hai hành động chạy chỗ đầy bất ngờ của hai cầu thủ áo đỏ. Đầu tiên, Amad ở rìa ngoài vùng cấm lập tức di chuyển ngang hướng ra đường biên dọc, thu hút sự chú ý của khối phòng thủ Tottenham. Hành động của Amad trở thành tín hiệu, và Mainoo từ trung tâm khung thành bắt đầu lẻn qua các hậu vệ lẫn thủ thành đối phương, chạy đến khu vực cột gần mà không vấp phải sự can thiệp nào. Nói cách khác, Amad làm chim mồi đánh lạc hướng sự chú ý của Tottenham, từ đó thủ quân Man Utd chuyền bóng sệt dễ dàng đến cột gần cho Mainoo.

Amad chạy chỗ chếch sang trái để kéo dãn khối phòng thủ của Tottenham.

Không những vậy, pha di chuyển làm mồi nhử của Amad còn có một mục đích khác. Bằng cách kéo Simons đi theo, góc chuyền bóng rộng hơn được mở ra, cho phép Mainoo trả ngược bước một nhanh chóng đến đúng cữ đà và cữ chân của Mbeumo, người bấy giờ có không gian trống trải đến trước chấm penalty để lao vào dứt điểm. Cơ hội thuận lợi này còn được cộng hưởng bởi cả Casemiro, Maguire và Shaw đều tìm cách ghim chặt các đối thủ theo kèm mình.

Mbeumo thoải mái nhận bóng khi các vị trí phòng ngự của Tottenham đều bị ghim chặt.

Từ đó, cú sút chìm chéo góc của cầu thủ người Cameroon làm tung lưới "Gà Trống", khai thông thế bế tắc trận đấu.

Trong chuỗi dàn xếp này, các học trò của Carrick đã quán triệt một nguyên tắc quan trọng trong chiến thuật tấn công bóng chết: tạo lợi thế từ việc thay đổi hướng bóng, góc và tư thế phòng ngự của đối phương. Hành động chạy chỗ của Amad tạo ra lợi thế đầu tiên đó cho pha đón bóng của Mainoo, khi trong đầu của các cầu thủ đội khách chuẩn bị cho một đường bóng bổng xoáy từ ngoài vào trong. Đến lượt sự xuất hiện của Mainoo ở cột gần lại một lần nữa kéo ánh nhìn và sự tập trung của các cầu thủ áo vàng chanh theo về khu vực này.

Nhưng điểm tấn công cuối cùng của Man Utd lại là ở trung lộ rìa trong vùng cấm, nơi Mbeumo nhận cú trả ngược tuyến hai của Mainoo. Điều này có nghĩa, góc quan sát và tư thế thân người khi phòng ngự trước đó của các cầu thủ Tottenham phải thay đổi đột ngột đến hai lần. Và trong bóng đá, một tích tắc cũng mang đến giá trị.

Tháng 9/2023 trên Sky Sports, chuyên gia bóng chết Andy Parslow từng làm việc ở Wimbledon và Swansea từng phân tích: "Khi quả bóng được chuyển sang hướng khác, đấy mới là lúc màn chơi bắt đầu. Tôi thích cách thức thay đổi góc độ trong những pha dàn xếp bóng cố định, vì nó mang đến vấn đề mới cho đối phương. Các đội luôn tìm cách chuẩn bị phòng ngự bóng cố định dựa trên thời điểm quả bóng được đặt xuống. Họ luyện tập cho trạng thái đó".

"Nhưng một khi bạn chuyển hướng tấn công, bạn cũng thay đổi luôn lối suy nghĩ của đối thủ, đặt ra nhiều câu hỏi hơn trong đầu đối thủ. ‘Giờ mình phải làm gì đây?’ đối phương sẽ rơi vào tình trạng đó. Dĩ nhiên, không thể lúc nào bạn cũng có thể đạt được điều mình muốn trong các pha bóng cố định, nhưng tư duy ở đây là làm sao để không ngừng trở nên biến hóa, khó lường", chuyên gia này kết luận.

Thực tế, Man Utd dưới thời Erik Ten Hag cũng từng ghi bàn từ bóng chết theo cách dàn xếp đánh lạc hướng đối thủ, như pha lập công của Casemiro từ tình huống chạy chỗ phá bẫy việt vị của Fernandes tháng 9/2023 trước Nottingham Forest.

Đến thời Amorim, "bài tủ" chuyền ngược ra tuyến hai từ phạt góc từng được áp dụng trước Burnley hồi tháng 8/2025 hoặc trước Wolves hồi tháng 12/2025, dù đó là những tình huống chỉ dừng lại ở mức cơ hội nguy hiểm.

Trong trận thắng Liverpool 2-1 tại Anfield của Man Utd hồi tháng 10/2025, bàn ấn định cũng khởi nguồn từ một quả phạt góc hướng đến rìa vùng cấm ở tuyến hai. Sau khi cú sút của Mbeumo bị chặn lại, Fernandes tìm thấy Maguire để đánh đầu trong nhịp thứ hai của tình huống tấn công.

Ở quả phạt góc đó, Benjamin Sesko, Matthijs de Ligt và Maguire chọn vị trí bên trong vùng 5m50 ở cột xa để ép các cầu thủ kèm người của đối thủ lùi sâu hơn. Trong khi, Manuel Ugarte chạy về phía cột gần để gây rối loạn cho các cầu thủ phòng ngự khu vực của Liverpool là Federico Chiesa và Milos Kerkez.

Ugarte chạy chỗ, gây rối loạn khối phòng thủ của Liverpool.

Bằng cách ép đối phương lùi sâu và quấy rối ở cột gần, Man Utd tạo ra khoảng trống cho Mbeumo nhận bóng tấn công ở tuyến hai. Đồng thời, Cunha còn đứng tấn, ghim lấy Florian Wirtz. Liverpool thực tế trong pha bóng này đã ứng phó không tệ, với việc Mohamed Salah là người đã di chuyển để tìm cách chắn góc sút của Mbeumo.

Salah di chuyển chắn hướng sút của Mbeumo.

Bước ngoặt nằm ở chính pha bóng dội ra từ Chiesa. Nó vô tình trở thành một tình huống thay đổi kết cấu và tư thế của nhóm phòng ngự Liverpool. Khi sự chú ý bấy giờ đổ dồn vào việc bóng tìm đến chân Fernandes, khu vực cột xa của đội chủ nhà có tới 4 cầu thủ Man Utd chực chờ tấn công, và Maguire là người đã chớp lấy cơ hội bật cao đánh đầu tung lưới Alisson Becker.

Bruno Fernandes treo bóng cho Maguire đánh đầu ghi bàn.

Mùa này, việc theo thời gian bị loại khỏi các mặt trận đấu cup cho phép Man Utd có nhiều dư địa hơn để đầu tư cho công tác rèn luyện bóng chết trên sân tập. Nguồn nhân sự mới, như Mbeumo, cũng giúp miếng tấn công dạng này của Man Utd có sức nặng hơn. Và một yếu tố luôn là tiền đề quan trọng nhất trong bài vở bóng chết, là chất lượng của những đường chuyền, có thể được đảm bảo bởi những Fernandes hay Amad.

Dù là ban huấn luyện có thay đổi, điểm bất biến là Man Utd đang biết cách đầu tư cho các tình huống bóng chết cả về ý tưởng lẫn cách thức tiến hành, và họ đang gặt hái quả ngọt.

Hoàng Thông tổng hợp