Man Utd bị chê mua 'hớ' Antony 50 triệu USD

AnhKhoản phí 97 triệu USD Man Utd trả cho Ajax để tậu Antony bị xem là đắt hơn gấp đôi giá trị của cầu thủ chạy cánh người Brazil này.

Công ty phần mềm tại Anh Twenty First Group vừa đánh giá lại hoạt động chuyển nhượng của các CLB Ngoại hạng Anh, sau khi kỳ chuyển nhượng hè 2022 đóng cửa. Twenty First Group - vốn hay tư vấn cho các CLB tại châu Âu về chiến lược, gồm chuyển nhượng - phân tích rằng Man Utd mất nhiều tiền chuyển nhượng nhất so với định giá của các tân binh.

Cụ thể, chủ sân Old Trafford mất 97 triệu USD để ký hợp đồng với Antony - người chỉ được định giá 47 triệu USD. Như vậy, Man Utd mua "hớ" 50 triệu USD ở thương vụ này. Ngoài ra, Casemiro - tiền vệ được mua từ Real với giá 80 triệu USD và Lisandro Martinez - trung vệ được tậu từ Ajax với giá 63 triệu USD cũng góp mặt trong danh sách 15 thương vụ mà các CLB trả phí chuyển nhượng cao hơn định giá.

Antony mừng bàn mở tỷ số trong trận ra mắt, cùng Man Utd hạ Arsenal 3-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 4/9. Ảnh: AFP

Chính giám đốc thể thao Ajax Gerry Hamstra thừa nhận Man Utd trả phí chuyển nhượng quá cao để tuyển mộ hai ngôi sao của họ với "số tiền khổng lồ".

Nhưng cũng theo Twenty First Group, việc chiêu mộ các tân binh này lại tăng cơ hội vào Top 4 Ngoại hạng Anh mùa này của Man Utd lên 12%. Trong đó, Martinez giúp gia cố hàng thủ và là nhân tố quan trọng giúp Man Utd thắng bốn trận liên tiếp, khi lần lượt hạ Liverpool 2-1, Southampton 1-0, Leicester 1-0 và Arsenal 3-1.

Việc trở lại Champions League có thể giúp Man Utd xóa bỏ sổ mọi khoản chi tiêu quá mức trước mùa giải 2023-2024. Tính trung bình, nếu dự Champions League, các CLB Anh sẽ nhận tiền thưởng cao hơn khoảng năm lần so với suất dự Europa League, chưa kể khoản tiền từ các hợp đồng tài trợ.

Mùa 2020-2021, các CLB Ngoại hạng Anh dự Champions League có thu nhập trung bình 102 triệu USD, so với 21 triệu USD từ Europa League. Mùa đó, Man Utd bỏ túi 62 triệu USD dù bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng. Khi xuống dự Europa League, "Quỷ Đỏ" chỉ nhận hơn 11 triệu USD dù vào tới chung kết - nơi họ thua Villarreal 10-11 trên loạt luân lưu.

Bên cạnh Man Utd, Chelsea cũng bị đánh giá mua "hớ" Wesley Fofana từ Leicester tới 72 triệu USD so với giá trị thị trường của trung vệ Pháp, vốn giảm sau do anh nghỉ phần lớn mùa trước do chấn thương. Tương tự, Chelsea mua "hớ" Marc Cucurella từ Brighton 33 triệu USD, Man City chi nhiều hơn định giá tới 41 triệu USD để ký hợp đồng với Kalvin Phillips từ Leeds, và Everton mua Amadou Onana với giá 39 triệu USD từ Lille, tức cao hơn 27 triệu USD so với định giá.

Fofana (giữa) trong tình huống Chelsea nhận bàn thua ở trận ra quân Champions League thua Dinamo Zagreb ngày 6/9. Ảnh: Reuters

Trong phiên chợ hè vừa kết thúc ngày 1/9, 20 CLB tại giải đấu số một xứ sở sương mù được đã đã chi số tiền kỷ lục 2,21 tỷ USD, cao hơn khoảng 34% so với kỷ lục cũ 1,61 tỷ USD hè 2017. Trong đó, Chelsea chi tiêu nhiều nhất khi bỏ ra 300 triệu USD để mang về Pierre Emerick Aubameyang, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Denis Zakaria, Carney Chukwuemeka và Gabriel Slonina. Theo Twenty First Group, việc mua sắm rầm rộ giúp Chelsea tăng cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh lên 6% và vào top 4 lên 13%.

Leeds cũng mua sắm rầm rồ khi mất phí chuyển nhượng cho bảy cầu thủ, gồm tiền vệ Brenden Aaronson, cầu thủ chạy cánh Louis Sinisterra và tiền vệ phòng ngự Tyler Adams. Nhờ đó, cơ hội trụ hạng của thầy trò Jesse Marsch tăng lên 10% mùa này, cao nhất trong nhóm đua trụ hạng.

Twenty First Group nhận định cơ hội vô địch của Liverpool suy giảm sau khi mất Sadio Mane - tiền đạo ghi 23 bàn trên mọi đấu trường mùa trước - vào tay Bayern. Ngoài ra, HLV Jurgen Klopp còn khủng hoảng tuyến giữa khi Jordan Henderson, Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara và Fabio Carvalho cùng chấn thương. "Lữ đoàn đỏ", vì thế, phải mượn Arthur Melo từ Juventus trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng để chữa cháy. Dù vậy, Liverpool vẫn có 80% cơ hội cán đích trong top 4.

Các nhà phân tích cũng đánh giá những thương vụ khôn ngoan nhất, với Erling Haaland dẫn đầu. Man City chỉ mất 60 triệu USD phí trả trước để tuyển mộ tiền đạo Na Uy từ Dortmund, tức ít hơn mức định giá tới 170 triệu USD. Haaland nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp khi ghi 10 bàn qua sáu vòng đầu Ngoại hạng Anh và lập cú đúp ở trận mở màn Champions League thắng Sevilla 4-0.

Haaland mở tỷ số cho Man City trong trận thắng chủ nhà Sevilla 4-0 ở Champions League ngày 6/9. Ảnh: mancity.com

Chiều ngược lại, Man City lại bán Raheem Sterling cho Chelsea, Gabriel Jesus và Oleksandr Zinchenko sang Arsenal với tổng phí chuyển nhượng thấp hơn tổng định giá của ba cầu thủ này tới 182 triệu USD.

Món hời khác của Ngoại hạng Anh hè này, là việc Liverpool tậu tiền vệ 20 tuổi Fabio Carvalho từ Fulham với phí chuyển nhượng thấp hơn định giá tới 22 triệu USD.

Omar Chaudhuri, đại diện của Twenty First Group, cho biết họ đánh giá hoạt động chuyển nhượng và định giá các cầu thủ dựa trên nhiều yếu tố, gồm hiệu suất, tuổi và vị trí thi đấu. Ông cũng cho biết các thương vụ sẽ có phí thấp hoặc cao hơn mức định giá tùy vào các điều khoản trong hợp đồng, nhu cầu của CLB hỏi mua và bán, và cả giá trị của cầu thủ vào thời điểm đàm phán.

Hồng Duy