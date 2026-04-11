Man Utd, Arsenal, Chelsea và PSG tranh mua học trò cũ của Carrick

Tiền vệ công Morgan Rogers vừa gia hạn hợp đồng với Aston Villa tháng 11/2025, nhưng 4 ông lớn đang đua tranh tuyển mộ anh trong hè 2026.

Theo báo Anh Telegraph, Man Utd, Arsenal, Chelsea và PSG đều khao khát sở hữu cầu thủ 23 tuổi có giá chạm ngưỡng 135 triệu USD (tức 100 triệu bảng Anh) nếu tính phụ phí. Aston Villa thì kỳ vọng sẽ thu về từ 108 đến 121 triệu USD trả trước nếu buộc phải chia tay cầu thủ trụ cột.

Rogers vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2031 và đóng vai trò then chốt trong các kế hoạch của HLV Unai Emery. Quan hệ giữa các bên vẫn êm ả, và anh không có ý định gây sức ép để ra đi. Tuy nhiên, nếu một lời đề nghị đủ sức nặng được đưa ra, Aston Villa sẽ phải cân nhắc bán Rogers, vì áp lực tài chính mà đội đối mặt trong hè 2026. Đây có thể là thời điểm thích hợp để họ chốt lời từ cầu thủ được mua về với giá chỉ khoảng 11 triệu USD từ Middlesbrough đầu năm 2024 và đang có giá trị thương mại cao nhất đội hình.

Morgan Rogers trong màu áo tuyển Anh. Ảnh: Reuters

Rogers, sinh năm 2002, được chú ý từ mùa trước, nhưng chỉ thật sự bùng nổ mùa này, đá 45 trận trên mọi đấu trường, ghi 10 và kiến tạo 7 bàn. Riêng tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ này đá chính cả 31 trận, tham gia trực tiếp vào 31% số bàn của Aston Villa (8 bàn, 5 kiến tạo). Rogers còn là trụ cột của tuyển Anh hướng đến World Cup 2026 - yếu tố càng khiến giá trị chuyển nhượng của Rogers tăng phi mã.

Man Utd đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Rogers. Anh là học trò cũ của Michael Carrick, khi được HLV 44 tuổi chiêu mộ với giá chỉ 2 triệu USD từ Man City về Middlesbrough tháng 7/2023. Tuy chỉ làm việc cùng nhau 6 tháng, Rogers có quan hệ rất thân thiết với Carrick. Nếu được bổ nhiệm chính thức vào ghế nóng tại Old Trafford, Carrick được dự đoán sẽ nỗ lực mang về người học trò cũ.

Hồi tháng 3/2026, trước khi đối đầu Villa, Carrick từng nhận xét về Rogers như sau: "Chúng ta luôn có thể thấy rõ tiềm năng và những tố chất đặc biệt của cậu ấy: cách Rogers dốc bóng, khả năng dứt điểm tốt bằng cả hai chân, nhãn quan kiến tạo và nền tảng thể lực tuyệt vời. Rogers còn là một chàng trai tử tế, rất chuyên nghiệp trong công việc, và tôi mừng vì cậu ấy đã tiến xa đến vậy".

Rogers cũng là "người quen" của Giám đốc bóng đá Man Utd Jason Wilcox. Khi còn làm Giám đốc học viện tại Man City, Wilcox chính là người đã đưa tài năng này về từ West Bromwich Albion khi anh mới 16 tuổi.

Michael Carrick từng dẫn dắt Morgan Rogers ở Middlesbrough trong giai đoạn lượt đi mùa 2023-2024. Ảnh: Reuters

Với sở trường đá hộ công hoặc tiền đạo cánh trái, Rogers là phương án mà Man Utd đang cân nhắc để nâng cấp đội hình.

Arsenal cũng có ý định tương tự. HLV Mikel Arteta rất ngưỡng mộ tài năng của anh, trong bối cảnh tương lai của cả Leandro Trossard và Gabriel Martinelli đang bị đặt dấu hỏi, còn Eberechi Eze vẫn chưa thực sự hòa nhập.

Chelsea đang ráo riết tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái chất lượng khi Jamie Gittens gây thất vọng từ đầu mùa. Cùng với Arsenal, đội chủ sân Stamford Bridge là một trong những CLB đã đánh tiếng muốn có Rogers từ hè năm ngoái.

Việc PSG tham gia cuộc đua cũng là một biến số không thể xem thường. ĐKVĐ Champions League không những ấn tượng với màn trình diễn của Rogers, mà còn mong muốn sở hữu một ngôi sao người Anh đang ở độ chín của sự nghiệp. Tuy nhiên, đội bóng nước Pháp cũng cần thanh lọc đội hình để dọn chỗ cho tân binh.

Bayern cũng đang theo sát diễn biến, dù đại diện Đức đang dư thừa nhân sự ở các vị trí mà Rogers đảm trách. Liverpool cũng đang ở trạng thái chờ nhưng vẫn ưu tiên bổ sung các vị trí khác. Trong khi đó, khả năng Rogers quay lại đội bóng cũ Man City được đánh giá là rất thấp.

Hà Phương (theo Telegraph)