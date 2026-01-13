Màn trượt băng nghệ thuật theo nhạc Lady Gaga gây chú ý

MỹMàn trình diễn của vận động viên Alysa Liu tại một cuộc thi trượt băng thu hút triệu lượt xem trên Instagram vì cô biểu diễn trên nhạc Lady Gaga.

Trích đoạn bài thi của Alysa Liu trên nền nhạc Lady Gaga Màn dự thi của Alysa Liu tại trung tâm thi đấu Enterprise Center ở thành phố St. Louis. Video: NBC

Tại U.S. Figure Skating Championships (Giải vô địch trượt băng nghệ thuật Mỹ) ở bang Missouri ngày 9/1, thí sinh Alysa Liu, 21 tuổi, chọn liên khúc Chromatica, Paparazzi và Bad Romance của Lady Gaga làm nhạc nền trong phần thi trượt băng tự do. Cô mặc váy bạch kim lấy cảm hứng từ sân khấu VMA của ca sĩ năm 2009, các động tác khi trượt băng ăn nhập cùng nhạc.

Alysa Liu giành huy chương Bạc với tổng điểm 228,91 - xếp sau nhà vô địch Amber Glenn với số điểm 233,55. Cả hai cùng Isabeau Levito - người đoạt huy chương đồng - sẽ tham dự Olympics mùa đông Milano Cortina tại Italy tháng 2.

Nhan sắc đời thường của vận động viên. Hiện cô có hơn 200.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: Instagram/ Alysa Liu

Hiện tiết mục của cô thu hút hơn 600.000 lượt xem trên X và Facebook, hơn một triệu view từ Instagram. Nhiều khán giả nhận xét Alysa Liu tận hưởng bài thi, thể hiện sự đam mê và niềm vui qua từng động tác. Phần lớn người xem nói ấn tượng với trang phục và kiểu tóc hai màu của Liu.

Theo USA Today, Alysa Liu dàn dựng tiết mục trong nhiều tháng. Hai ngày trước giải, cô nói với trang tin rằng háo hức thi đấu do bài diễn hoàn toàn mới. Lần gần nhất cô biểu diễn nhạc của Lady Gaga là tại giải CS Lombardia Trophy 2025 hồi tháng 9/2025, với bản phối ba bài Bloody Mary, Disease, Bad Romance.

Theo cây bút Scott Bregman của trang Olympics, việc chọn diễn nhạc của Lady Gaga cho thấy nỗ lực đổi mới của Alysa Liu, tuy nhiên kết quả không như mong đợi. Trước đó, cô dùng nhạc phẩm MacArthur Park của Donna Summer, từng giành cúp vô địch thế giới Grand Prix Final với bài hát này hồi tháng 12/2025. Vì thế, một số cổ động viên bày tỏ tiếc nuối khi cô đổi nhạc, cho rằng cô có thể đạt thành tích tốt hơn nếu giữ bài thi cũ.

Tiết mục trượt băng trên nhạc Donna Summer của Alysa Liu Bài thi trên nền nhạc MacArthur Park của Alysa Liu tháng 12/2025. Video: YouTube/ Skating ISU

Alysa Liu sinh năm 2005 tại California, là một những vận động viên trẻ và thành công nhất thế hệ của cô. Liu bắt đầu trượt băng nghệ thuật từ lúc 5 tuổi, trở thành người trẻ nhất có thể thực hiện cú triple Axel - nhảy quay ba vòng trên không, được xem là động tác khó - năm 12 tuổi. Một năm sau, cô là nhà vô địch U.S. National Championship nhỏ tuổi nhất lịch sử Mỹ. Sau khi tham gia Olympics mùa đông Bắc Kinh 2022, cô giải nghệ trong khoảng hai năm rưỡi.

Giải trượt băng nghệ thuật Mỹ là cuộc thi thường niên do Liên đoàn trượt băng nghệ thuật Mỹ (U.S. Figure Skating) tổ chức, ra mắt lần đầu năm 1914. Theo NPR, giải đấu này là vòng loại cuối cùng để tìm ra vận động viên đại diện quốc gia tranh đấu Olympics mùa đông năm nay.

'Bad Romance' - Lady Gaga MV "Bad Romance". Video: YouTube/ Lady Gaga

Olympics Milano Cortina diễn ra từ ngày 6 đến 22/2 tại thành phố Milano và Cortina d'Ampezzo. Đây là kỳ Thế vận hội mùa đông đầu tiên được nhiều thành phố đồng đăng cai, với lễ khai mạc tổ chức trên sân San Siro (Milan) và lễ bế mạc tại Verona.

Phương Thảo (theo Olympics, USA Today)