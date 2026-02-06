Màn trình diễn của tiêm kích Su-30, F-35 trên bầu trời Singapore

Triển lãm Hàng không Singapore lần thứ 10 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Changi hôm 3/2, với sự tham gia của hơn 1.000 công ty quốc phòng, trong đó có nhà sản xuất máy bay, hãng hàng không và doanh nghiệp vũ khí hàng đầu thế giới, cùng phái đoàn quân sự các nước.
Đây là triển lãm hàng không lớn nhất châu Á và diễn ra hai năm một lần. Sự kiện thường có phần bay trình diễn, tạo điều kiện để phi công các nước phô diễn trình độ bản thân và tính năng kỹ thuật của máy bay.
Trong ảnh là tiêm kích Su-30MKM của không quân Malaysia, với phần trình diễn được đánh giá là ấn tượng nhất tại sự kiện.
Không quân Malaysia sở hữu phi đội 18 chiếc Su-30MKM, biến thể Su-30 được Nga chế tạo riêng theo yêu cầu của nước này. Giới chuyên gia quân sự đánh giá đây là một trong những phiên bản Su-30 hiện đại nhất thế giới, kết hợp giữa tính năng chiến đấu của dòng Su-30MKI với những hệ thống điện tử của Pháp và Nam Phi.
Tiêm kích Su-30MKM leo cao và thả mồi bẫy tại triển lãm. Video: BQP Singapore
Đội bay Bát Nhất của Trung Quốc biểu diễn với 6 tiêm kích hạng nhẹ J-10C trên bầu trời Trung tâm Triển lãm Changi. Ngoài các màn xếp đội hình và xả khói màu trên không, hai phi cơ cũng thực hiện nhiều động tác nhào lộn đơn.
J-10 là tiêm kích đa nhiệm một động cơ thế hệ 4+ do Tập đoàn Máy bay Thành Đô phát triển. Đội bay Bát Nhất trang bị dòng J-10A từ năm 2009, trước khi chuyển loại lên dòng J-10C hiện đại hơn vào năm 2023.
Biến thể J-10C trang bị động cơ tiên tiến và radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) cùng nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa đối không PL-10 và PL-15.
Mẫu tiêm kích này thu hút sự chú ý sau khi Pakistan tuyên bố đã triển khai phi đội J-10C để bắn hạ 5 chiến đấu cơ Ấn Độ, trong đó có ít nhất một tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất, trong xung đột 4 ngày hồi tháng 5/2025. Đây là lần đầu xuất hiện thông tin tiêm kích J-10C hạ được mục tiêu trong thực chiến, cũng là lần đầu tiên máy bay Rafale bị bắn rơi trong chiến đấu.
Đội bay Trung Quốc tham gia Triển lãm Hàng không Singapore trong lúc Bắc Kinh đang tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu chiến đấu cơ, đặc biệt là tới các nước không thể mua những dòng máy bay phương Tây.
Truyền thông Trung Quốc nhận định thông tin về năng lực thực chiến sẽ giúp J-10C trở nên hấp dẫn hơn với các khách hàng tiềm năng, đặc biệt tại Đông Nam Á. Tháng 10/2025, xuất hiện thông tin cho rằng Indonesia đang cân nhắc chi 9 tỷ USD để mua 42 tiêm kích J-10C, song Jakarta sau đó cho biết chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Tiêm kích J-10C Trung Quốc biểu diễn tại Triển lãm Hàng không Singapore. Video: Business Insider
Tiêm kích F-16C và trực thăng AH-64D Apache của không quân Singapore trình diễn tại triển lãm.
Tiêm kích F-16C, trực thăng AH-64D Apache của Singapore và chiến đấu cơ tàng hình F-35A Australia biểu diễn. Video: BQP Singapore
Tiêm kích F-35A của không quân Australia bay qua khán đài trong trạng thái mở cửa khoang vũ khí trong thân.
Không quân Mỹ cũng triển khai hai chiếc F-35A đến sự kiện, nhưng chúng chỉ nằm ở khu vực trưng bày tĩnh, không tham gia biểu diễn trên không.
Phạm Giang (Ảnh: AFP, Reuters)