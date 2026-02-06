Màn trình diễn của tiêm kích Su-30, F-35 trên bầu trời Singapore

Triển lãm Hàng không Singapore lần thứ 10 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Changi hôm 3/2, với sự tham gia của hơn 1.000 công ty quốc phòng, trong đó có nhà sản xuất máy bay, hãng hàng không và doanh nghiệp vũ khí hàng đầu thế giới, cùng phái đoàn quân sự các nước.

Đây là triển lãm hàng không lớn nhất châu Á và diễn ra hai năm một lần. Sự kiện thường có phần bay trình diễn, tạo điều kiện để phi công các nước phô diễn trình độ bản thân và tính năng kỹ thuật của máy bay.

Trong ảnh là tiêm kích Su-30MKM của không quân Malaysia, với phần trình diễn được đánh giá là ấn tượng nhất tại sự kiện.

Không quân Malaysia sở hữu phi đội 18 chiếc Su-30MKM, biến thể Su-30 được Nga chế tạo riêng theo yêu cầu của nước này. Giới chuyên gia quân sự đánh giá đây là một trong những phiên bản Su-30 hiện đại nhất thế giới, kết hợp giữa tính năng chiến đấu của dòng Su-30MKI với những hệ thống điện tử của Pháp và Nam Phi.