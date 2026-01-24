Màn pháo hoa mỗi đêm suốt hai năm tại Phú Quốc

Màn pháo hoa nghệ thuật được bắn mỗi đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn, phía nam đảo từ tháng 1/2024, trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương,

Hoạt động này là một phần của show diễn đa phương tiện "Nụ hôn của biển cả" (Kiss of the Sea) do Tập đoàn Sun Group đầu tư.

Theo thống kê của tập đoàn, trong hơn 750 đêm, có hơn 380.000 quả pháo hoa tầm cao được bắn lên từ sân khấu trên biển. Ước tính có khoảng 880.000 lượt khán giả xem trực tiếp tại khán đài và hàng triệu du khách, người dân tại khu vực Nam đảo chiêm ngưỡng các màn trình diễn này. "Tần suất bắn đều đặn hàng đêm là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho Phú Quốc so với nhiều điểm đến khác trong khu vực", đại diện Sun Group chia sẻ.

Màn pháo hoa tầm cao thắp sáng bầu trời Phú Quốc hàng đêm. Ảnh: Sun Group

Việc duy trì hoạt động này trong hai năm qua diễn ra song song với giai đoạn phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch địa phương. Phú Quốc ghi nhận sự trở lại của các đường bay quốc tế, cùng sự phát triển của các dịch vụ du lịch như phố đêm, chợ đêm và hệ thống khách sạn, nhà hàng mới.

Dữ liệu từ Sở Du lịch An Giang cho thấy sự tăng trưởng ổn định về lượng khách. Trong năm 2025, Phú Quốc đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước và vượt 18,1% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,9 triệu lượt, tăng 93,6% và vượt 86% kế hoạch đề ra.

Hòn đảo cũng liên tục xuất hiện trong danh sách các điểm đến được đề xuất bởi các chuyên trang du lịch quốc tế như Condé Nast Traveler hay Travel + Leisure. Đà tăng trưởng tiếp tục được ghi nhận vào đầu năm nay, khi Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết lượng chuyến bay quốc tế trong tháng đầu năm tăng 40% so với cùng kỳ.

Hàng nghìn khán giả đón xem trực tiếp tại sân khấu "Nụ hôn của biển cả" mỗi đêm. Ảnh: Sun Group

Theo đại diện nhà đầu tư, việc duy trì bắn pháo hoa hàng đêm là chiến lược dài hạn nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch hấp dẫn và giữ chân du khách, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn ban đầu sau đại dịch Covid-19. Gần đây, show diễn mới mang tên "Bản giao hưởng đại dương" cũng được ra mắt, đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo có hai màn trình diễn pháo hoa mỗi đêm.

Hoạt động này nằm trong một hệ sinh thái du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng quy mô lớn đang được phát triển tại Nam đảo. Hàng chục nghìn tỷ đồng được đầu tư để xây dựng một tổ hợp giải trí với các công trình biểu tượng, show diễn quốc tế, các khách sạn do những thương hiệu hàng đầu thế giới quản lý, cùng các khu phố thương mại và ẩm thực.

Du khách thưởng thức bia, ngắm pháo hoa tại Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Hạ tầng tại nam đảo cũng đang được nâng cấp để chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế trong tương lai, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Dự kiến nơi đây đón tiếp hơn 20.000 đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên. Để phục vụ sự kiện, một trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế, một nhà hát đa năng cùng hệ thống khách sạn cao cấp, trục giao thông kết nối trực tiếp với sân bay đang được xây dựng.

"Các màn pháo hoa hàng đêm không chỉ là hoạt động giải trí, còn được xem là biểu tượng cho chiến lược phát triển dài hạn của Phú Quốc. Hoạt động này phản ánh định hướng đầu tư vào các sản phẩm du lịch theo chuẩn quốc tế, góp phần xây dựng Phú Quốc trở thành một trung tâm du lịch, dịch vụ và kinh tế có tầm vóc trong khu vực", đại diện Sun Group khẳng định.

Thanh Thư