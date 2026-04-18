Màn kịch 'hưởng thừa kế khủng' của nữ người mẫu nổi tiếng

AnhGemma Kingsley giăng mạng lưới dối trá để thuyết phục ít nhất 6 bạn trai tin rằng mình sắp được thừa kế 80 triệu bảng Anh từ ông nội, lừa tiền của họ.

Cái tên Gemma Kingsley từng đại diện cho sự quyến rũ và sức hút trong giới thời trang từ những năm 1990 đến đầu thế kỷ 21. Cô thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí và từng được nhiều người coi là biểu tượng thời trang.

Ngày 25/3 vừa qua, cái tên Gemma Kingsley một lần nữa chiếm lĩnh trang nhất của các phương tiện truyền thông, nhưng lại đi kèm với bản án 7 năm 7 tháng tù.

Theo hồ sơ, trong hơn 4 năm, Gemma (50 tuổi) đã dàn dựng một vụ lừa đảo tinh vi bằng cách sử dụng di chúc giả để lừa ít nhất 6 nạn nhân với tổng số tiền hơn 180.000 bảng Anh.

Gemma Kingsley trên bìa tạp chí VOUZ! ở Anh năm 2016.

Bẫy 'tài sản thừa kế'

Mồi nhử chính trong vụ lừa đảo của Gemma là "khoản thừa kế khổng lồ" 80 triệu bảng Anh. Cô tuyên bố rằng khối tài sản ông nội quá cố để lại tạm thời không thể thừa kế do các vấn đề pháp lý, cần gấp một khoản vay ngắn hạn để gỡ phong tỏa tài khoản.

Người đầu tiên mắc bẫy là một doanh nhân đến từ Hertfordshire. Năm 2016, ông gặp Gemma rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình. Với lời hứa hẹn kết hôn, Gemma vay tiền của bạn trai, nói rằng nếu thừa kế tài sản thành công sẽ trả hết khoản vay, thậm chí báo đáp gấp đôi.

Doanh nhân nọ tin tưởng và thuê một căn nhà với giá 5.000 bảng Anh một tháng để chung sống với Gemma. Sau đó, ông chi tổng cộng hơn 100.000 bảng Anh chuẩn bị cho đám cưới xa hoa của họ. Ông không chỉ giúp Gemma trả hết nợ cũ, trang bị nội thất cao cấp cho nhà mới mà còn mời thợ may người Ai Cập bay đến London để may váy cưới riêng cho bạn gái.

Tuy nhiên, khi đang háo hức chờ đón cuộc sống tương lai, vị doanh nhân nhận được tin dữ rằng đám cưới đã bị hủy bỏ, toàn bộ số tiền ông bỏ ra đều vô ích.

Chưa đầy một tháng sau khi kết thúc mối quan hệ với doanh nhân, Gemma tìm được mục tiêu mới là một sĩ quan tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia, vừa trải qua cuộc hôn nhân thất bại.

Gemma lặp lại chiêu trò cũ, thuyết phục viên sĩ quan đặt cọc tiền mua những chiếc xe sang trọng như Land Rover và Porsche. Cô ta cũng lén dùng thẻ tín dụng của bạn trai để thanh toán những hóa đơn khách sạn cắt cổ. Cuối cùng, viên sĩ quan phải trả hơn 30.000 bảng Anh cho chuyện tình chóng vánh này.

Điều khó tin hơn là viên sĩ quan đã trả nhà và nghỉ việc, chỉ để trở thành "người quản lý quỹ thừa kế hợp cách" theo lời hứa hẹn của Gemma. Đến khi nhận ra bị lừa, ông đã không còn nhà và mất nguồn thu nhập.

Năm 2019, sau khi thành công trong hai vụ lừa đảo, thủ đoạn của Gemma càng táo tợn hơn. Lần này, cô ta nhắm đến các trang web hẹn hò, tìm kiếm và chọn được nạn nhân thứ ba.

Gemma mời người đàn ông đến nhà ăn tối, lợi dụng lúc anh ta mất cảnh giác lén lục túi áo khoác, chụp ảnh thẻ tín dụng để lấy thông tin. Hôm sau, người đàn ông bỗng nhận được cuộc gọi từ ngân hàng thông báo về một số giao dịch đáng ngờ. Sau khi kiểm tra sao kê, anh ta phát hiện thẻ tín dụng của mình đã bị dùng để mua sắm trực tuyến với số tiền lớn.

Kịch bản hoàn hảo

Khả năng thực hiện các mánh khóe lừa đảo một cách khéo léo của Gemma có liên quan đến những trải nghiệm phức tạp trong đời sống riêng.

Gemma sinh năm 1975 trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở phía tây nam London. Ở tuổi thiếu niên, cô gái tóc vàng đã cao 1,8 m. Với vóc dáng cùng vẻ ngoài nổi bật, Gemma dấn thân vào sự nghiệp người mẫu, mở ra cơ hội làm quen với lối sống xa hoa của giới thượng lưu.

Khoảng năm 2005, Gemma kết hôn và sinh con, dần rút lui khỏi sàn catwalk. Sau khi hôn nhân tan vỡ, Gemma bắt đầu cuộc sống mới với một đầu bếp, nhưng mối quan hệ này cũng không dài lâu.

Sau loạt thất bại trong tình cảm và sự nghiệp, Gemma bước lên con đường lừa đảo để duy trì lối sống xa hoa trước đây. Đầu tiên, cô ta đánh cắp thẻ tín dụng của một người đàn ông tại khách sạn năm sao ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết trên dãy Alps (Pháp) và tiêu gần 100.000 euro. Gemma bị kết án 6 tháng tù treo, phạt 6.000 euro và bị cấm nhập cảnh vào Pháp trong 5 năm.

Nhưng phán quyết không khiến Gemma hối hận, ngược lại càng thúc đẩy cô nâng cấp chiêu trò lừa đảo, chuyển mục tiêu từ "thẻ tín dụng" sang "con người", bắt đầu tìm kiếm "con mồi" trên các trang web hẹn hò.

Trong mắt các nạn nhân, Gemma thường xuyên tiêu xài hoang phí ở Paris và London, hoặc là khách quen của các khách sạn sang trọng trên dãy Alps. Họ không thể tưởng tượng rằng người phụ nữ tóc vàng quyến rũ, giỏi ăn nói, có học thức này thực chất là một kẻ lừa đảo.

Gemma Kingsley duy trì hình tượng quý bà thượng lưu, sang chảnh để tạo vỏ bọc lừa đảo. Ảnh: X

Gemma chủ yếu sử dụng số tiền lừa đảo thuê các phòng suite sang trọng để tổ chức "tiệc riêng tư", mua túi xách phiên bản giới hạn, thuê trợ lý và tài xế riêng. Ở chiều ngược lại, những khoản chi tiêu này cũng giúp "hình tượng người thừa kế" của Gemma chân thực hơn.

Người mẫu cũng thường xuyên sắp xếp cho các nạn nhân tham dự "hội nghị của Coutts & Co". Đây là ngân hàng tư nhân hàng đầu ở Anh, chuyên môn phục vụ các khách hàng có tài sản ròng cao, với các yêu cầu mở tài khoản cực kỳ khắt khe. Gemma cho các nạn nhân tận mắt chứng kiến cô ta có qua lại với ngân hàng hàng đầu này, từ đó thuyết phục họ tin rằng cô ta thực sự sắp được thừa kế khối tài sản khổng lồ.

Thủ đoạn của Gemma không chỉ có thế. Cô ta rất thành thạo trong việc làm giả các loại tài liệu, bắt chước cả con dấu và tem chống hàng giả với độ chân thực cao. Đáng chú ý, Gemma cũng nghiên cứu sự khác biệt về thuật ngữ pháp lý giữa các khu vực khác nhau để đảm bảo không dễ dàng bị chuyên gia phát hiện. Cô sử dụng giấy tờ giả mạo để "củng cố hình ảnh một người thừa kế giàu có".

Nhờ kịch bản kín kẽ, Gemma thuyết phục các nạn nhân trả tiền đặt cọc xe sang, thanh toán các hóa đơn khách sạn xa xỉ, quần áo, trang sức đắt tiền và đánh bạc trực tuyến.

Tuy nhiên, trò lừa đảo tưởng chừng hoàn hảo này dần lộ sơ hở, cuối cùng sụp đổ từ một cuộc gọi trình báo cảnh sát.

Nhiều năm lẩn trốn

Năm 2019, Cảnh sát hạt Wiltshire nhận được báo cáo về việc có người sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thanh toán cho kỳ nghỉ tại một trang trại gần thị trấn Chippenham. Theo các manh mối, cảnh sát phát hiện nghi phạm là Gemma.

Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng nhận ra đây không phải một vụ gian lận thẻ tín dụng đơn giản. Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2016 đến 2019, Gemma đã phạm tội ở Wiltshire, London, Bristol và các địa phương khác, với nhiều người đàn ông là nạn nhân bị lừa đảo tình cảm.

Đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát, Gemma chọn cách trốn tránh. Tháng 5/2020, lần đầu bị thẩm vấn, cô ta kịch liệt phủ nhận mọi cáo buộc. Sau đó, cảnh sát nhiều lần cố gắng liên lạc nhưng nghi can biến mất, tắt điện thoại và thay đổi địa chỉ. Tháng 8/2022, cảnh sát tìm thấy Gemma ở Bristol, cô vẫn khẳng định "không làm những việc đó".

Tháng 3/2025, công tố viên chính thức buộc tội Gemma. Tuy nhiên, cô ta đã bỏ trốn, ẩn náu trong một căn nhà nhỏ hẻo lánh ở vùng cao nguyên Scotland. Đến tháng 5, cảnh sát tìm thấy Gemma và tống đạt giấy triệu tập ra tòa. Câu hỏi đầu tiên của Gemma là 'làm sao các anh tìm thấy tôi?'".

Nhưng đến ngày hầu tòa, Gemma không xuất hiện và tuyên bố thông qua luật sư rằng "không biết mình bị buộc tội gì".

Gemma Kingsley khi bị bắt. Ảnh: Wiltshire Police

Tháng 6/2025, Gemma bị cảnh sát chặn xe vì chạy quá tốc độ ở Scotland và bị bắt để chờ xét xử.

Mù quáng vì lòng tham

Gemma không nhận tội, lập luận rằng sự nổi tiếng khi là người mẫu khiến mình bị theo dõi và quấy rối trong thời gian dài, còn các nạn nhân thực chất là "những người si mê đến mức ám ảnh hoặc muốn trả thù tôi". Tuy nhiên, khi đối mặt với loạt bằng chứng, bao gồm thư luật sư giả mạo, hồ sơ gian lận ngân hàng và nhiều biên lai chuyển khoản từ các nạn nhân, Gemma không thể tiếp tục xảo biện.

Hồi tháng 2, tại Tòa Đại hình Swindon, Gemma nhận tội đối với 13 cáo buộc, bao gồm trộm cắp, lừa đảo bằng cách bịa đặt sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo. Gemma bị kết án 7 năm 7 tháng tù.

Khi tuyên án, thẩm phán nhận định Gemma "bị lòng tham làm cho mù quáng", "lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp để dụ dỗ các nạn nhân, giăng một mạng lưới dối trá" và sử dụng mọi thủ đoạn để phục vụ cho lối sống xa hoa.

Cảnh sát cho biết trong vụ án này, các nạn nhân không chỉ tổn thất tài chính mà còn phải gánh chịu tổn thương tâm lý. Nhiều nạn nhân rơi vào bẫy khi đang ở trong giai đoạn dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc, như vừa ly hôn, thiếu thốn tình cảm, khiến Gemma dễ thao túng bằng những lời lẽ được trau chuốt kỹ lưỡng.

"Tất cả những gì cô ta làm là để duy trì một lối sống mà hoàn toàn không đủ khả năng chi trả", công tố viên nói.

Tuệ Anh (theo Global People, BBC)