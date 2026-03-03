Màn đua tuktuk dành cho các tay lái MotoGP

Trước khi chặng đua Thailand Grand Prix 2026 bắt đầu, khán giả được chứng kiến một màn diễu hành khác biệt của các tay đua.

Các tay lái MotoGP đua tốc độ bằng xe tuktuk Video: MotoGP, TNT Sports Bikes

Trước chặng đua Thailand GP 2026 ngày 1/3, tất cả các tay đua MotoGP tham gia thử thách tuktuk - một cuộc đua hai vòng quanh đường đua bằng xe ba bánh đặc trưng của Thái Lan.

Mỗi đội có một chiếc tuktuk, và các thành viên trong đội sẽ đổi vai trò lái xe sau mỗi vòng. Thử thách bắt đầu bằng một vòng khởi động, nơi các tay đua của đội Pramac Yamaha là Jac Miller và Toprak Razgatlioglu ngay lập tức bắt đầu màn bốc đầu xe.

Giữa khung cảnh hỗn loạn vui nhộn, Marc Marquez của đội Ducati Lenovo học theo trò chơi Mario Kart và cầm chai nước phun vào đội LCR Honda khi đang cố vượt đối thủ. Sau đó, chính đồng đội của anh, Pecco Bagnaia, suýt gây tai nạn cho anh bằng một cú vặn ga mạnh, khiến Marquez ngã ngửa ra ghế phụ.

Khi được phỏng vấn, Razgatlioglu nói đùa rằng quản lý đội Paramac Yamaha, Gino Borsoi, trông như đang nghi ngờ quyết định của mình khi để các tay đua tự do lái tuktuk sau khi thấy họ nghiêng chiếc xe ba bánh sang một bên và cố gắng thực hiện nhiều pha bốc đầu.

Thử thách kết thúc với chiến thắng thuộc về Miller và Razgatlioglu. Bộ đôi Tech3 KTM gồm Enea Bastianini và Maverick Vinales giành vị trí thứ 2, trong khi Johann Zarco và Diogo Moreira của LCR Honda về thứ 3.

Mỹ Anh (theo Top Gear)