Màn đọ tài Woods - Mickelson phá kỷ lục khán giả truyền hình

Trận golf đồng đội do Tiger Woods và Phil Mickelson dẫn đầu thu hút trung bình 5,8 triệu người xem.

Theo số liệu do Turner Sports công bố hôm 25/5, The Match: Champions for Charity, lượng khán giả đạt 6,3 triệu người trong khung 17h45 - 18h, theo múi giờ phía Đông của Mỹ, muộn 11 tiếng so với giờ Hà Nội. Đây cũng là đỉnh điểm của chương trình golf từ thiện và chỉ phát trên bốn kênh thuộc Tập đoàn truyền thông mẹ Turner Media gồm TBS, TNT, TruTV và HLN.

Lượng khán giả trung bình của The Match năm nay vượt qua con số đỉnh 4,9 triệu người xem khi đài ESPN phát vòng khai cuộc Masters 2010. Khi đó, Woods trở lại đấu trường golf đỉnh cao sau vụ bê bối tình ái vào cuối 2009. Và cuộc đấu giữa Woods-Peyton Manning và Phil Mickelson-Tom Brady trên sân Medalist vào chiều cuối tuần trước trở thành chương trình hấp dẫn nhất trong ngày của truyền hình Mỹ.

Tài năng, danh tiếng của Woods, Mickelson và các bạn đánh như Brady, Manning khiến The Match lần thứ hai trở thành quả bom tấn trên truyền hình. Ảnh: CBSSport.

Đội của Woods dẫn trước 3up khi kết thúc chín hố đầu. Sau đó, phe của Mickelson thu hẹp cách biệt còn 1up ở hố 16. Nhưng Woods-Manning giữ được lợi thế này đến tận hố 18 và giành phần thắng. Sự kiện huy động được tổng cộng 20 triệu USD phục vụ cho các hoạt động cứu trợ nạn nhân Covid-19 ở Mỹ.

Hôm 17/4, "Driving Relief" với sự tham gia của Rory McIlroy, Dustin Johnson, Rickie Fowler và Matthew Wolff diễn ra trên sân Seminole, gần Medalist. Sự kiện kiện này có phương thức sản xuất, vận hành và ý nghĩa tương tự The Match mùa thứ hai. Chương trình có 2,35 triệu khán giả và huy động được 5,5 triệu USD.

The Match kỳ đầu được tổ chức trên sân Shadow Creek ở Las Vegas hồi năm 2018. Khi đó, Mickelson giành phần thắng cùng 9 triệu USD tiền thưởng trong cuộc đấu hố tay đôi với Woods.

Quốc Huy tổng hợp