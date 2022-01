Man City đại chiến Chelsea cuối tuần này

Ngoại hạng Anh trở lại với hai trận cầu được chờ đợi giữa Man City - Chelsea và Tottenham - Arsenal.

Man City đang có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Ở vòng gần nhất, tuy gặp khó khăn và thủng lưới trước, thầy trò Guardiola vẫn đánh bại Arsenal 2-1 nhờ pha lập công ở phút bù giờ thứ ba của Rodri. Ở lượt đi, Man City hạ Chelsea 1-0 nhờ bàn duy nhất của Gabriel Jesus nhưng kể từ mùa 2017-2018 đến nay, họ chưa từng thắng cả hai lượt trước đối thủ này.

Bộ ba hậu vệ Ben Chilwell, Reece James và Trevoh Chalobah vắng mặt bên phía Chelsea do chấn thương, Andreas Christensen nhiễm Covid-19, trong khi Edouard Mendy dự Cup bóng đá châu Phi (CAN). Đó là thiệt hại đáng kể cho hàng thủ Chelsea. Trong khi đó, Man City chưa chắc có sự phục vụ của Oleksandr Zinchenko, Phil Foden và John Stones còn Riyad Mahrez bận dự CAN.