Malitsix tổ chức sự kiện kết nối doanh nghiệp Việt tại châu Âu

Ba LanSự kiện vừa diễn ra tại Warsaw, là dịp để các chủ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và tìm hiểu một số quỹ đầu tư tại châu Âu.

Sự kiện giao lưu, kết nối giữa một số quỹ đầu tư, doanh nhân kiều bào đang sinh sống tại châu Âu với các doanh nghiệp Việt Nam vừa diễn ra tại Warsaw (Ba Lan) với tên gọi The Love M Star.

Chương trình do Công ty Truyền thông Ngôi Sao Thái An, Công ty Đầu tư Malitsix tổ chức, thương hiệu dự án The Global City (TP Thủ Đức, TP HCM) là đơn vị đồng hành nhằm giới thiệu các dự án bất động sản của Việt Nam ra thị trường thế giới. Trong đó 80% thị phần nhắm đến người Việt đang sống và làm việc tại châu Âu, còn lại sẽ hướng đến các nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nhân, kiều bào tại châu Âu tìm hiểu về thị trường bất động sản Việt Nam. Ảnh: Malitsix

Ông Hà Trọng Thiện - CEO của Malitsix cho biết, không chỉ có The Global City, chương trình sự kiện tại các nước ở châu Âu lần này còn là dịp để ông giới thiệu một số bất động sản ở Phú Quốc, Nha Trang, Bình Thuận... đến với các nhà đầu tư quốc tế.

CEO Malitsix Hà Trọng Thiện tại sự kiện. Ảnh: Malitsix

Chủ tịch Liên hiệp Hội Doanh nghiệp Việt kiều tại châu Âu, ông Hoàng Mạnh Huê chia sẻ, đây là dịp để một số quỹ đầu tư tại châu Âu tìm hiểu kỹ hơn về tiềm năng và cơ hội phát triển tại Việt Nam.

"Hội sẽ cùng với Công ty Đầu tư Malitsix tổ chức thêm nhiều hoạt động kết nối cho doanh nhân tại cả hai thị trường", ông Huê nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT Malitsix nhận định, Việt Nam sau giai đoạn ứng phó với dịch bệnh được giới chuyên môn nước ngoài đánh giá cao về tiềm năng phát triển kinh tế, đang là điểm đến đầu tư háp dẫn của nhiều tập đoàn quốc tế.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng các khách mời tại sự kiện. Ảnh: Malitsix

"Chúng tôi hi vọng có thể kết nối, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận đến các nguồn lực tài chính mới ở thị trường châu Âu", bà Ngọc Anh cho biết.

Đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Bằng Kiều, Hồng Nhung, Sara Lưu, Dương Khắc Linh, Phạm Hoàng Giang, Bình Minh... Thời gian tới, chương trình dự kiến tiếp tục tổ chức tại Berlin (Đức), Praha (Cộng hòa Czech) và Budapest (Hungary).

(Nguồn: Malitsix)