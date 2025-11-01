Malaysia lên án việc phát tán tài liệu của cầu thủ nhập tịch gốc Argentina

MalaysiaLĐBĐ Malaysia (FAM) quan ngại về việc giấy khai sinh chưa kiểm chứng của ông bà cầu thủ nhập tịch Facundo Garces bị phát tán, trong thời điểm FIFA đang giải quyết đơn kháng cáo.

Tối 30/10, báo Capital de Noticias, trụ sở tại Santa Fe, Argentina, cung cấp tài liệu cho thấy ông, bà, cụ ông và cụ bà của trung vệ Facundo Garces đều sinh ra tại quốc gia Nam Mỹ này hoặc Tây Ban Nha. Họ không có huyết thống hay sinh ra tại Malaysia. Điều này đồng nghĩa với việc Garces không đáp ứng tiêu chí thi đấu theo diện nhập tịch trong quy định của FIFA.

Ngay lập tức, thông tin này lan truyền mạng trên mạng xã hội và truyền thông các nước khu vực Đông Nam Á.

Trung vệ Malaysia Facundo Garces thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Malaysia NT

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết, ông rất bất ngờ trước những tuyên bố xung quanh các tài liệu chưa được kiểm chứng. "Điều này thật sự gây tổn hại, đặc biệt khi chúng tôi đang chờ phán quyết kháng cáo từ FIFA", ông Mahadi nói với báo Malaysia Scoop. "Chúng ta không biết thông tin này đến từ đâu, và thật không công bằng khi đưa ra kết luận trước khi quyết định chính thức được công bố".

Quyền chủ tịch FAM hy vọng dư luận trong và ngoài nước không lan truyền thông tin sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng. "Điều này không giúp ích gì cho các cầu thủ hay bóng đá Malaysia", ông nhấn mạnh.

Facundo Garces sinh ngày 5/9/1999 tại Santa Fe, trưởng thành ở CLB địa phương Colon. Tháng 1/2025, anh chuyển sang Tây Ban Nha khoác áo Alaves ở La Liga, nhanh chóng trở thành trụ cột đội bóng. Anh ra mắt tuyển Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0, tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 10/6/2025.

Garces nằm trong số bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị Ủy ban kỷ luật FIFA tuyên án cấm một năm vì dùng hồ sơ giả, vào ngày 26/9. Hai cầu thủ gốc Argentina khác là Imanol Machuca và Rodrigo Holgado. Bốn cầu thủ còn lại là Gabriel Palmero, Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan).

Cầu thủ Ông/bà Nơi sinh ông/bà (theo FAM) Nơi sinh ông/bà (theo FIFA) Hector Hevel Hendrik Hevel Mallaca, Malaysia The Hague, Hà Lan Gabriel Palmero Maria Belen Mallaca, Malaysia Santa Cruz de la Palma, Tây Ban Nha Facundo Garces Rogelio Garces Penang, Malaysia Santa Fe de la Cruz, Argentina Rodrigo Holgado Omar Holgado Thị trấn George, Malaysia Buenos Aires, Argentina Imanol Machuca Agueda Alaniz Penang, Malaysia Roldan, Argentina Joao Figueireido Nair de Oliveira Johore, Malaysia Abre Campo, Brazil Jon Irazabal Gregorio Irazabal Kuching, Malaysia Viscaya, Tây Ban Nha

Đại diện pháp lý LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết FIFA dự kiến công bố kết quả kháng cáo vào ngày 30/10 hoặc 31/10. Tuy nhiên, phán quyết cuối có thể đến trễ hơn. Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) được cho là cần thêm thời gian để đánh giá lại các bằng chứng và xem xét các điều chỉnh có thể đối với án phạt. Ủy ban đang tiếp cận thận trọng vì quy mô và tác động của vụ việc này. Phán quyết cuối có thể theo cả hai hướng, nhưng khả năng được tuyên trắng án là rất thấp.

Malaysia vẫn được phép chơi các trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 - nơi họ đang đứng đầu với 12 điểm qua bốn lượt trận. Tuy nhiên, căn cứ theo luật, đội tuyển nước này hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 vì sử dụng những cầu thủ sai tư cách trước Nepal và Việt Nam. Quyết định cuối cùng sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đơn vị tổ chức giải Asian Cup, đưa ra sau khi có kết quả kháng cáo của Malaysia hoặc Toà Trọng tài Thể thao CAS.

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Alejandro Hevel Serrano, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Felipe Arrocha, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 30/10/2025: Dự kiến có kết quả kháng cáo.

Trung Thu