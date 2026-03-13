Malaysia cảnh báo trào lưu 'ngủ 6 giây' trên TikTok có thể gây chết người

Bộ Y tế Malaysia (KKM) vừa phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân tránh xa trào lưu "ngủ 6 giây" trên TikTok vì hành vi ép cổ gây thiếu oxy não này có thể dẫn đến đột quỵ hoặc tử vong.

Trả lời tổ chức kiểm chứng MyCheck thuộc Hãng thông tấn Bernama mới đây, KKM cho biết trào lưu nguy hiểm này đang xuất hiện dày đặc dưới dạng video ngắn. Người thực hiện tác động lực mạnh vào vùng cổ, vai hoặc gáy khiến người tham gia lịm đi vài giây, sau đó tỉnh lại trong trạng thái bàng hoàng. Dù nhiều cơ sở trị liệu quảng cáo đây là phương pháp y học cổ truyền giúp tái thiết lập não bộ và giải phóng năng lượng tiêu cực, KKM khẳng định liệu pháp này hoàn toàn vô căn cứ khoa học.

KKM cho biết liệu pháp "ngủ 6 giây" thực chất là hành vi ép cổ gây thiếu oxy não nguy hiểm, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc tử vong. Ảnh: MyCheck Malaysia

Lực tác động vật lý lên vùng cổ khiến nạn nhân ngất xỉu do não bộ đột ngột thiếu oxy, chứ không tạo ra giấc ngủ tự nhiên. Cơ quan y tế nhấn mạnh thủ thuật can thiệp tuần hoàn máu não này sinh ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng như ngất xỉu đột ngột, đột quỵ, tổn thương động mạch cảnh, rối loạn nhịp tim, tổn thương não vĩnh viễn, co giật và tử vong. Hành vi đánh lừa công chúng rằng trạng thái ngất xỉu là giấc ngủ sâu đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức y khoa về nguyên tắc "không gây hại" và "quyền cung cấp thông tin".

Phản bác quan điểm cho rằng cơ thể sảng khoái sau khi tỉnh dậy, nền tảng Y tế Công cộng Malaysia (PHM) giải thích đây chỉ là phản ứng sinh tồn tạm thời. Khi não thiếu oxy, cơ thể lập tức kích hoạt hệ thống khẩn cấp, giải phóng ồ ạt các hormone như adrenaline, dopamine và endorphin. Sự bùng nổ hóa chất này tạo cảm giác hưng phấn nhất thời, tương tự cảm giác nhẹ nhõm lúc con người thở lại được sau khi suýt chết đuối. Thực chất, nạn nhân vừa trải qua một tình huống cận tử cực kỳ nguy hiểm.

Các chuyên gia PHM khẳng định hành vi này không phải quy trình điều trị y khoa. Não bộ không tích trữ oxy nên máu phải lưu thông liên tục. Phương pháp tự phát này dễ gây ngừng tim đột ngột, đe dọa trực tiếp tính mạng những người mắc bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. KKM tuyên bố liệu pháp "ngủ 6 giây" nằm ngoài danh mục Đạo luật Y học Cổ truyền và Bổ trợ 2016, đồng thời khuyên người dân chỉ tìm kiếm dịch vụ từ các chuyên gia y tế uy tín.

